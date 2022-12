﻿Tourist-Info am Strand: Lokales Handwerk aus der Eckernförder Werkstatt

Wer zu Weihnachten gerne etwas lokal Hergestelltes verschenken möchte, wird jetzt in der Tourist-Info am Strand in Eckernförde fündig. Dort gibt es ab sofort Produkte aus der Eckernförder Werkstatt zu kaufen.

Julia Scherer (ETMG, li.) und Michael Anslik (Eckernförder Werkstatt) präsentieren zwei der Produkte aus der Eckernförder Werkstatt, die es ab sofort in der Tourist-Info am Strand zu kaufen gibt.

Eckernförde. Eine wiederauferstandene Kooperation verschafft der Tourist-Info am Strand in Eckernförde neue Produktvielfalt. Ab sofort sind dort nun, gerade rechtzeitig zum Weihnachtsshopping-Countdown, Erzeugnisse aus der Eckernförder Werkstatt zu erwerben. Der Tourist-Info kommt das gelegen, will man dort doch sowieso vermehrt auf lokale, fair und nachhaltig hergestellte Produkte setzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Patentierte Kaminanzünder aus Holzresten und alten Klopapierrollen, Handseife in PET-Flaschen und Frühstücks- und Schneidebretter: Um diese Produkte aus der Werkstatt hat die Tourist-Info hat ihr Angebot ergänzt – alle hergestellt von Menschen mit Handicap in der Eckernförder Werkstatt. „Eine solche Kooperation zwischen Stadtmarketing und Werkstatt gab es bereits in der Vergangenheit, jetzt lassen wir sie wieder aufleben“, sagt Julia Scherer von der Eckernförder Touristik und Marketing GmbH (ETMG).

Tourist-Info Eckernförde: Produkte aus der Eckernförder Werkstatt passen ins Konzept

Das Angebot in der Tourist-Info solle in Zukunft noch lokaler, sozialer und nachhaltiger sein. Auch die Werkstatt hat gerade noch einmal an der Stellschraube Nachhaltigkeit gedreht. So gibt es die Flüssigseife jetzt in PET-Flaschen. „Natürlich können wir manches nicht ganz so schnell umsetzen wie große Unternehmen, aber wir tun, was wir können“, bekräftigt Michael Anslik von der Eckernförder Werkstatt. So bekommt man für Seife jetzt in der Werkstatt (Holm 17-21) auch Nachfüllpackungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Eckernförder Werkstatt ist seit 1976 eine Rehabilitationseinrichtung, die Bildungs-, Arbeits- und Assistenzangebote für Menschen mit Beeinträchtigungen anbietet. Auch der diesjährige Adventskalender der Eckernförder Werkstatt ist noch zu erwerben. Der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders kommt nach Angaben der Werkstatt zu 100 Prozent den Beschäftigten in Eckernförde zugute. Beispielsweise werden damit Zuschüsse für Freizeitfahrten finanziert. Erhältlich ist er für fünf Euro bei Liesegang in der Kieler Straße 19 sowie bei der Eckernförder Werkstatt und der Kaffeerösterei in der Speicherpassage.

Handwerkermarkt soll im kommenden Jahr definitiv stattfinden

Im kommenden Jahr will die Werkstatt sich auch neu positionieren und wachsen, stellt Anslik in Aussicht. Und der beliebte Handwerkermarkt, der zuletzt ausfallen musste, solle auf jeden Fall wieder stattfinden. Außerdem würden sie gerne ein ganz besonderes Projekt an den Mann bringen: Aus den Brettern der Kegelbahn vom K7-Vorgänger Kolmhuus wurde in der Tischlerwerkstatt ein knapp drei mal ein Meter breiter Tisch, der einen Besitzer sucht.

Lesen Sie auch

Am Sonnabend gibt es die Gelegenheit, die Produkte der Eckernförder Werkstatt im Hagebaumarkt zu erwerben. Von 9 bis 14.30 Uhr wird dort ein Stand aufgebaut. „Alle, die noch Geschenke brauchen, sind herzlich eingeladen“, sagt Michael Anslik.