﻿Ehrung in Eckernförde: Wofür Albert Leuschner das Bundesverdienstkreuz erhält

Eckernförde. Er macht alternative Stadtführungen, hat den Runden Tisch gegen Rechts initiiert und für die Jugend der Stadt setzt er sich außerdem ein: Albert Leuschner aus Rieseby wurde am Mittwoch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Eckernförde mit dem Bundesverdienstkreuz für sein ehrenamtliches Engagement geehrt.

„Ihr Einsatz ist wichtig und ist unser aller Ehre und Orden wert“, sagte Steinmeier, nachdem er eine Passage aus „Provinzlärm“ des Eckernförder Dichters Wilhelm Lehmann zitiert hatte. Sechs Frauen und sechs Männern wurde in der Sankt-Nicolai-Kirche die Auszeichnung verliehen. Albert Leuschner freut sich sehr über die Anerkennung seiner Arbeit. „Es ist eine Auszeichnung für kritische Themen, gegen Rechts“, sagt er.

Bundesverdienstkreuz für Albert Leuschners Engagement gegen Rechts in Eckernförde

Seit 1985 engagiert sich Leuschner gegen Faschismus und macht Erinnerungs- und Aufklärungsarbeit im Ostseebad und im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Das Buch „Vergessen und verdrängt“ sei damals der Stein des Anstoßes für sein Engagement gewesen. „Wir wollten nicht bei dicken Büchern bleiben, sondern das in der Praxis umsetzen“, sagt er.

So entstanden seine „alternativen Kreisführungen“ mit dem Fokus auf Schauplätze aus der NS-Zeit. Außerdem initiierte er den Runden Tisch gegen Rechts, an dem er Engagierte und Institutionen für gemeinsame Aufklärungsarbeit zusammenbringt und brachte die Stolpersteinverlegung nach Eckernförde. Zusätzlich setzt er sich für Kinder und Jugendliche ein und hat unter anderem den Jugendtreff „Grünes Haus“ geschaffen und den Kinderförderfonds gegründet.

Es ist allerdings nicht die erste Begegnung Leuschners mit dem Bundespräsidenten. Am Vortag traf sich der 73-Jährige nach vorheriger Anfrage mit Steinmeier am Gedenkstein auf dem Petersberg in Eckernförde, der an den Kapp-Putsch von 1920 erinnert. „Ich wollte, dass er auch eine andere Facette der Geschichte der Stadt kennenlernt“, so Leuschner. Zum Beispiel, dass in Borby bei der Kommunalwahl 1933 die NSDAP die Mehrheit verpasste. Steinmeier sei sehr interessiert gewesen, so Leuschner. „Ich habe ihm meine Flyer mitgegeben.“ Steinmeiers Antwort sei gewesen: Er habe auf der Zugfahrt ja Zeit, sie zu lesen.

Verleihung in Eckernförde: Die Träger des Bundesverdienstkreuzes

Neben Albert Leuschner wurden folgende Personen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet: Christiane Dethleffsen (Flensburg), Heinrich Evers (Neustadt in Holstein), Matthias Hansen (Hattstedt), Dieter Kaske (Uetersen), Dr. Ingaburgh Klatt (Lübeck), Maren Korban (Schleswig), Ingrid Lietzow (Kiel), Sybille Marks (Wentorf bei Hamburg), Dirk Reimers (Preetz), Dr. Maria Schwarte (Kiel), Kurt Stühm (Reinbek).

