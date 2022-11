﻿Eiderbrücke bei Rendsburg: Freie Fahrt auf der B 77 schon ab 24. November

Rendsburg. Das gibt es auch noch: Während sich die Sanierung des Rendsburger Kanaltunnels mit Blick auf Bauzeit und Kosten als Desaster entpuppte, lief es auf der Bundesstraße 77 wenige Hundert Meter weiter nördlich entgegen aller Befürchtungen erstaunlich glatt. Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) auf Anfrage mitteilt, steht die neue Eiderbrücke Rendsburg kurz vor der Fertigstellung.

Ab Donnerstag, 24. November – und damit fünf Wochen eher als geplant – soll der Verkehr wieder auf vier Spuren über die Eider rollen. Zur Frage des Budgets heißt es aus der Straßenbaubehörde knapp: „Der Kostenrahmen wurde eingehalten.“ 22 Millionen Euro waren für den Bau vorgesehen.

Mit der Fertigstellung der Brücke endet eines der größten und gleichzeitig störungsfreisten Straßenbau-Projekte der Region. Längere Staus sind während der gesamten Bauzeit ausgeblieben. Bis zu 15 000 Autos pro Tag nutzen die B 77 in diesem Bereich – die Straße gilt zusammen mit dem Kanaltunnel als wichtigste Ausweichroute der Jütlandlinie bei Problemen auf der Rader Hochbrücke.

Neue Brücke über die Eider im Verlauf der Bundesstraße 77: Behelfsbrücke ist schon abgebaut worden

Mittlerweile ist die Behelfsbrücke, über die der Verkehr fast drei Jahre lang rollte, abgebaut. Die Böschungen sind befestigt, die neuen Leitplanken montiert und ein Großteil der Baucontainer bereits zur nächsten Baustelle weitergezogen. In den kommenden Tagen stehen den Angaben zufolge noch Arbeiten an der Betonleitwand zwischen den Richtungsfahrbahnen sowie Restarbeiten unter der Brücke an. Bereits ab Sonnabend, 12. November, ist der lange Zeit gesperrte Rad- und Wanderweg entlang der Eider unterhalb der Brücke wieder offen.

Wieder offen für Radfahrer und Fußgänger: der Weg entlang der Eider. © Quelle: Paul Wagner

Die neue Brücke ist wie das alte Bauwerk ein Drei-Feld-Bauwerk mit einer großen Öffnung über der Eider. Durch die Stahlverbundbauweise erscheint das Bauwerk schlank und konnte in relativ kurzer Zeit gebaut werden.

Die Einwohner im angrenzenden Wohngebiet „Hoheluft“ wurden während der Bauzeit durch eine provisorische Lärmschutzwand geschützt. Die neue Brücke hat zudem einen lärmmindernden Fahrbahnübergang bekommen, um Verkehrsgeräusche zu reduzieren. Die neue Eiderbrücke ersetzt ihre Vorgängerin aus dem Jahr 1958. Diese war den Belastungen der heutigen Schwerverkehrs nicht mehr gewachsen.