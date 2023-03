﻿Eiderpark Rendsburg: Bauarbeiten für neue Ein- und Ausfahrt laufen

Am Eiderpark in Rendsburg arbeiten die Bauarbeiter an einer neuen Zu- und Abfahrt zur Loher Straße.

Rendsburg. Am Eiderpark in Rendsburg haben die Bauarbeiten für eine bessere Erreichbarkeit des Einkaufszentrums begonnen. An der Loher Straße entsteht derzeit eine zusätzliche Zu- und Abfahrt, damit der Eiderpark aus Richtung der B 77 besser angebunden und der Kreisverkehr zur Friedrichstädter Straße entlastet wird. Später werden die Zufahrten an der Friedrichstädter Straße zusammengelegt.

Die Arbeiten an der Loher Straße werden etwa vier bis fünf Wochen dauern – abhängig vom Wetter. Am Dienstagmorgen graben die Arbeiter die Erde um die Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und der Telekom ab, damit der Bereich später aufgefüllt und befestigt werden kann.

Loher Straße am Eiderpark halbseitig gesperrt

Ein Bauarbeiter steuert den Baggerarm präzise in die Grube, greift sich eine Schaufel Erde und transportiert sie auf einen Haufen auf der Seite. In der Grube schaufeln zwei Männer um die Leitungen am Boden herum.

Am Dienstagmorgen graben die Bauarbeiter die Erde rund um die Versorgungsleitungen an der Loher Straße ab. © Quelle: Daniela Weichselgartner

Für die Bauarbeiten muss die Loher Straße zwischen dem Kreisverkehr Friedrichstädter Straße und der Zufahrt zur B77 Richtung Norden halbseitig gesperrt werden. Sie ist nur aus Richtung der Büsumer Straße befahrbar. Die Stadt Rendsburg kündigte die Sperrung bis Freitag, 5. Mai, an. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Kundinnen und Kunden hatten die Verkehrsführung am Eiderpark oft als unübersichtlich kritisiert. Im September 2022 stimmten die Ratsmitglieder einstimmig für eine Änderung des Bebauungsplans. Darin enthalten: die geänderte Verkehrsführung und ein neues Gebäude zwischen dem Baumarkt Toom und Burger King.

Große Umgestaltung des Eiderparks in Rendsburg

Denn die Umgestaltung der Zu- und Abfahrten ist nur ein Teil der Modernisierung des Eiderparks. Der Immobilieninvestor Bade will das Einkaufszentrum unter anderem mit Erweiterungsbauten, einer Promenade mit Außengastronomie und breiteren Parkplätzen attraktiver machen.

An verschiedenen Orten auf dem Parkplatz stapeln sich bereits Pflastersteine, stehen Bauzäune, graben Bagger in der Erde. Einige Umbaumaßnahmen sind indes schon abgeschlossen: Im Inneren des Eiderparks hat Famila Mitte März die neugestaltete Filiale eröffnet.