﻿Rendsburg: Unbekannte klauen Gabelstapler und brechen damit Geldautomaten auf

Rendsburg. Erst haben sie einen Gabelstapler geklaut, dann damit einen Geldautomaten aufgebrochen: In der Nacht zu Dienstag, 23. Mai, haben Unbekannte im Eiderpark in Rendsburg mit Gewalt eine mittlere fünfstellige Summe Geld erbeutet. Laut Polizeidirektion Neumünster ereignete sich der Einbruch zwischen 21 Uhr am Montagabend und 6 Uhr am Dienstagmorgen.

Zuerst seien die Unbekannten über einen Zaun auf das Gelände eines Baumarkts im Eiderpark geklettert, schilderte ein Polizeisprecher. Dort hätten sie einen Gabelstapler gestohlen und seien mit diesem in den Vorraum des Eiderparks gefahren.

Eiderpark Rendsburg: Täter zerstörten Geldautomaten mit Gabelstapler

Dort rissen sie laut Polizei mit dem Gabelstapler einen Geldautomaten der Sparkasse aus der Wand und transportierten ihn in den hinteren Bereich in die Nähe der Laderampe. Die Täter zerlegten den Geldautomaten mit dem Gabelstapler weiter. Nach Polizeiangaben gingen die Täter „mit brachialer Gewalt“ vor und richteten erheblichen Sachschaden an. Die Täter flüchteten mit dem Tresor im Geldautomaten in unbekannte Richtung. Der Gabelstapler blieb vor Ort.

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen gesehen oder ungewöhnliche Geräusche in der Nähe des Eiderparks gehört haben, sich bei der Polizei Rendsburg unter der Telefonnummer 04331/2080 zu melden.

