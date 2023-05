﻿Ein Kult-Chor aus Eckernförde wird 50

Einsatz am Himmelfahrtstag

Ein lauter Knall in Rendsburg und eine Rauchsäule haben am Himmelfahrtstag die Menschen in Rendsburg und Umgebung aufgeschreckt. Später kursierte in sozialen Netzwerken das Gerücht von einem SEK-Einsatz in Rendsburg. Die Polizei äußerte sich am Freitag zu den Explosionen und hat mittlerweile eine Vermutung.