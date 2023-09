﻿Ein New Yorker ist das neue Gesicht des Künstlerhauses Eckernförde

Eckernförde. Nicholé Velázquez besitzt ein gewinnendes Lächeln. Das wird ihm helfen, bei seinen neuen Aufgaben im schleswig-holsteinischen Künstlerhaus in Eckernförde. Der 37-jährige New Yorker, der zuletzt in Berlin lebte, erhält jetzt in der Ottestraße 1 ein einjähriges Stipendium als Kurator. Damit wird er das neue Gesicht des Künstlerhauses an der Ostsee.

Zuletzt hatte es ihn der Liebe wegen von den USA nach Berlin gezogen. Dort stellte er bereits die Ausstellung „One One Four Tor“, eine generationsübergreifende Präsentation mit Werken von 30 Künstlern, zusammen. In Eckernförde freut er sich auf seine neue Aufgabe. Velázquez wird Ansprechpartner für die Öffentlichkeit sein, sich um die Belange der internationalen Stipendiaten kümmern sowie Ausstellungen und Veranstaltungen organisieren.

Bei Stipendiaten ist Eckernförde beliebt

Der Kuratoren-Stipendiat entlastet damit den ehrenamtlichen Vorstand des Fördervereins. „Unsere Aufgabe ist es, das Künstlerhaus zu unterstützen“, sagt dessen Vorsitzender Norbert Weber, selbst internationaler Kurator. Auf seine Idee geht auch das Kuratoren-Stipendium zurück, das in ähnlicher Weise bereits erfolgreich im Künstlerhaus Schloss Balmoral in Rheinland-Pfalz praktiziert wird.

In der Ottestraße 1 in Eckernförde stehen insgesamt vier Ateliers für Stipendiaten zur Verfügung, die zumeist drei Monate im Ostseebad verweilen. Das Künstlerhaus ist beliebt. Jährlich gehen mehrere Hundert Bewerbungen ein. Das Land fördert mit 42 000 Euro die Stipendien, dazu kommen Vereinsbeiträge sowie ein kürzlich von der Stadt beschlossener Personalzuschuss von 6000 Euro für externe Dienstleistungen. Eckernförde stellt auch das Gebäude.

Velázquez stellt sich am Sonnabend vor

Diesen Herbst werden mit Apollonia Ilina (Bildende Kunst) aus St. Petersburg und Olivia Kudiriwski (Literatur) aus Berlin zwei weitere Stipendiatinnen erwartet, um die sich Velázquez kümmern wird. Er plant zudem ein Meet-&-Greet-Festival, eine Gartenparty, im Hof des Künstlerhauses, um die Einrichtung mit ihren Künstlern stärker in die Öffentlichkeit zu bringen.

Velázquez selbst stellt sich am Sonnabend, 23. September, in der Reihe Wochenmarkt-Nachschau um 12.30 Uhr im Künstlerhaus, Ottestraße 1, vor. Der gebürtige New Yorker absolvierte eine Ausbildung am Metropolitan Museum of Art, studierte Anthropologie und politische Ökonomie und wurde 2018 in Berlin mit dem „Prix académiques Industries & Cultures/Art faber“ ausgezeichnet.

