﻿Ein Vorschlag aus der SPD: Heide-Simonis-Straße in Bordesholm

Bordesholm. Der Tod von Heide Simonis am Mittwoch berührt die Menschen – auch in Bordesholm, wo die langjährige Ministerpräsidentin bis 2003 gewohnt hatte. 26 Jahre lebte das Ehepaar Heide und Udo Simonis im ersten Stock des Alten Kreishauses in der Heintzestraße am See in Bordesholm. Heiner Volkers, ehemaliger SPD-Ortsvereinschef, hat sich jetzt dafür ausgesprochen, in Bordesholm eine Straße nach ihr zu benennen.

1977 suchte das Ehepaar Heide und Udo Simonis eine Wohnung in Bordesholm. In seinem Buch „Ein Haus wird Hundert“ beschrieb der Architekt Franz Rohwer 2013 die erste Begegnung mit dem Ehepaar so: „Plötzlich stand unter uns ein elegant gekleidetes Paar. ,Simonis’ klang es von unten herauf. Wir haben gehört, dass Sie dieses schöne Haus gekauft haben! Darin möchten wir gerne wohnen – haben Sie was frei?“

Ehemaliger SPD-Chef erhielt am Todestag noch einen Brief von Heide und Udo Simonis

Die Rohwers mussten zunächst ablehnen, aber schon wenige Monate später war es dann doch soweit. Franz Rohwer gehörte damals übrigens noch der FDP an, wechselte aber später ins sozialdemokatische Lager und war viele Jahre in Bordesholm auch SPD-Fraktionschef. Im Kapitel „Eine prominente Mieterin“ ist auch zu lesen, dass sich eine tiefe Freundschaft zwischen den Ehepaaren Rohwer und Simonis entwickelte.

Heiner Volkers, der in den 1990er-Jahren SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Bordesholm war, erzählte: „Wir haben an ihrem Todestag am Mittwoch noch Post von Heide bekommen. Ich und meine Frau Bärbel hatten ihr per Brief zum 80. Geburtstag gratuliert. Heide und Udo haben natürlich geantwortet.“

Heiner Volkers (links), hier mit dem Landtagskandidaten Robert Schall aus Kronshagen, gehört seit 60 Jahren der SPD an. Der ehemaligen SPD-Ortsvorsitzende aus Bordesholm spricht sich dafür aus, dass die Gemeinde eine Straße nach der verstorbenen Heide Simonis benennt. © Quelle: SPD

Eigentlich war es im Land bekannt, dass Bordesholm damals die heimliche Hauptstadt von Schleswig-Holstein gewesen sei. „Heide hat viel für Bordesholm getan, auch wenn das nicht so nach außen gedrungen war. Daher sollte die Gemeinde auch eine Straße nach ihr benennen.“

Mit Heide Simonis sei eine große Persönlichkeit gestorben. Heiner Volkers: „Durch sie hat auch die Männerwelt endlich lernen müssen, dass die Welt zu 50 Prozent aus Frauen besteht. Vor allem hat sie für einen neuen politischen Stil gesorgt.“

Jürgen Baasch, von 1992 bis 2004 hauptamtlicher Bürgermeister in Bordesholm, betonte: „Als Juso habe ich sie beobachtet und geschätzt. Aus der Ortspolitik hat sie sich weitgehend rausgehalten – wenn wir sie gebraucht haben, war sie da.“ Auch der ehemalige Verwaltungschef in Bordesholm erinnert sich natürlich an Heide Simonis’ Kaffeekannen-Sammlung. „1993 war ich zum ersten Mal mit einer Delegation in der heutigen Partnergemeinde Kekava in Lettland. Wir haben Heide damals natürlich eine hübsche Kaffeekanne mitgebracht.“ Viele der Gefäße hingen damals als Deko an der Decke in der ersten Kreishaus-Etage.

