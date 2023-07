Einbruch auf Firmengelände in Hohenwestedt: Anhänger und Geräte gestohlen

Hohenwestedt. Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen weißen Transporter in Hohenwestedt beobachtet? Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug, weil es mit einem Einbruch auf ein Firmengelände in Verbindung gebracht wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Unbekannte drangen nach Polizeiangaben zwischen 1.30 und 3.45 Uhr auf das Gelände in der Straße Lerchenfeld in Hohenwestedt ein. Dazu öffneten sie gewaltsam das Zufahrtstor und fuhren anschließend mit einem weißen Transporter Iveco Daily auf das Gelände. Auf der Fahrerseite des Lkw war laut Polizei der Schriftzug „Cryserv“ zu lesen. Außerdem war das rechte Bremslicht defekt.

Nach diesem Transporter fahndet die Polizei. © Quelle: Polizei

Einbruch in Hohenwestedt: Fahrzeug wurde in der Straße Lerchenfeld gesichtet

Die Täter entwendeten neben Baugeräten und Materialien im Wert von über 10 000 Euro auch einen schwarzen Anhänger mit Tandemachse, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Hierbei handelt es sich um einen „Variant Kofferanhänger“ mit zwei Hecktüren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass in der Zeit von 1.15 Uhr bis 1.45 Uhr ein Fahrzeug die Straße Lerchenfeld in Richtung Bahnhof unterwegs war. „Der oder die Insassen könnten wichtige Zeugen in diesem Fall sein.“ Hinweise nimmt die Kripo Rendsburg unter der Rufnummer 04331/ 2080 entgegen.

KN