Einbruch in Supermarkt in Bredenbek: Briefmarken gestohlen

Bredenbek. Bei einem nächtlichen Einbruch in einen Supermarkt in Bredenbek haben Unbekannte mehrere Briefmarkenrollen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, zerstörten der oder die Täter am Donnerstag gegen 1 Uhr die Eingangstür aus Glas mit einem Gullydeckel. Anwohner hörten den lauten Knall und riefen die Polizei.

Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen zu dem E-aktiv-Markt in der Kieler Straße geschickt. Die Täter waren bei der Ankunft der Einsatzkräfte aber bereits geflüchtet. Einige Zeugen wollen noch gehört haben, wie ein Fahrzeug vom Tatort wegfuhr. Eine direkt eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

An dem Geschäft entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro. Zur Höhe des Werts des Diebesguts ist noch nichts bekannt.

Die Polizei in Rendsburg sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 04331/2080 entgegen.

