﻿Einbrüche in Fockbek: Polizei sucht nach zwei Männern

Am 2. November ist es in Fockbek zu einem versuchten und einem geglückten Einbruch gekommen. Bei einer Tat meldete ein Augenzeuge, dass zwei Männer auf ein Grundstück geklettert waren. Doch die Polizei verfolgte die mutmaßlichen Einbrecher vergeblich.

Fockbek. Am 2. November wurde in ein Einfamilienhaus in Fockbek eingebrochen. Der oder die Täter durchsuchten alles, nahmen aber nichts mit. Sie waren durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus hineingekommen. Wann genau der Einbruch passierte, ist unklar.

Gegen 18.15 Uhr sah ein Mann am selben Tag, dass zwei Personen über eine Mauer auf ein Grundstück in der Rosenstraße kletterten. Er rief die Polizei, die kurz darauf kam. Zwei Männer traten die Flucht an, die Polizisten verfolgten sie. Die mutmaßlichen Täter liefen in den Loher Weg, trennten sich dort und flüchteten weiter auf den Straßen Bülten und Dorbekskamp – zum Teil auch über Grundstücke und durch Gärten. Sie konnten entkommen.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die selbst etwas gesehen haben, oder über Kameras auf ihren Grundstücken verfügen. Beide waren schlank, groß und dunkel gekleidet. Einer der Männer trug eine Baseballkappe, der andere eine Mütze und Handschuhe. Bewohner der genannten Straßen werden ebenfalls gebeten, nachzusehen, ob die Täter bei ihrer Flucht etwas verloren haben und sich gegebenenfalls unter der zu melden. Ob die Taten miteinander zusammenhängen, ist unklar.