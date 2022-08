﻿Einsatz am Westensee: Vermisste Person in Felde gesucht

In Felde hat es einen großen Einsatz am Westensee wegen einer angeblich vermissten Person gegeben. Am Ufer wurden nach Einbruch der Dunkelheit Kleidungsstücke entdeckt. Etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehren waren in Felde.

In Felde ist in der Nacht zu Sonntag eine vermisste Person im Westensee gesucht worden. Nach dreieinhalb Stunden wurde die Suche abgebrochen. Auf dem Symbolfoto ist die Preetzer Wehr bei einer Suchaktion in Juni 2021 zu sehen.

Felde. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Polizei haben am späten Sonnabendabend eine vermisste Person im Westensee in Felde gesucht. Das bestätigte die Polizeileitstelle Kiel am Sonntag. Auslöser für die Suchaktion seien am Ufer entdeckte Kleidungsstücke gewesen. „Derzeit gibt es keine Ansätze, die weitere Suchaktionen notwendig machen“, so die Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut 60 Einsatzkräfte kamen am Sonnabend gegen 22.30 Uhr an den Westensee nach Felde. Dazu wurde das THW aus Eckernförde angefordert. Gegen 2 Uhr wurde die Suche nach einer eventuell vermissten Person abgebrochen. Die Polizei musste zwischenzeitlich auch davon ausgehen, dass es sich um einen Suizid einer Person handeln könnte.

Lesen Sie auch

Derzeit gebe es aber keine Hinweise auf vermisste Personen. Wem die Kleidungsstücke, die am Ufer gefunden wurden, gehören, war am Sonntag unklar.