Wie Tausende andere Kinder in Schleswig-Holstein freuen sich Emma und Tilda auf ihre Einschulung. Am Mittwoch geht es für sie in der Grundschule Strande mit dem ersten Unterricht los. Währenddessen bereiten ihre Eltern den großen Tag vor. Und ein Geheimnis bleibt bis dahin bestehen.

Strande. Lila ist er, mit einem Einhorn und einem Regenbogen darauf. Und am Mittwoch kommt er zum ersten Mal zum Einsatz: Der Schulranzen, den sich Emma Lehmann aus Stohl ausgesucht hat. Denn dann ist der große Tag und Emma wird gemeinsam mit elf weiteren Kindern in der Grundschule Strande eingeschult.

An diesem Tag wird viel los sein. In Schilksee geht es erst in den Gottesdienst, bevor Emma und ihre neuen Klassenkameraden ihre erste Schulstunde haben. Danach will die Familie im Strandhotel in Strande und zu Hause im Garten mit den Großeltern und Emmas Patentante feiern. „Wir haben es kleingehalten“, sagt Emmas Mutter Wencke Lehmann. Und eine rauschende Feier bis spät wird es sowieso nicht geben: „Emma muss ja am nächsten Tag in die Schule.“ Eine lange To-do-Liste hat Wencke Lehmann bis dahin nicht mehr vor sich – nur Emmas Wunschtorte steht noch aus: eine Erdbeereistorte.