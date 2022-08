﻿Einschulung in Strande: Große Vorfreude bei den ABC-Schützen

Wie Tausende andere Kinder freut sich Emma und Tilda auf ihre Einschulung. Am Mittwoch geht es für sie in der Grundschule Strande mit dem ersten Unterricht los. Währenddessen bereiten ihre Eltern den großen Tag vor. Und ein Geheimnis bleibt bis dahin bestehen.

Strande. Lila ist er, mit einem Einhorn und einem Regenbogen darauf. Und am Mittwoch kommt er zum ersten Mal zum Einsatz: Der Schulranzen, den sich Emma Lehmann aus Stohl ausgesucht hat. Denn dann ist der große Tag und Emma wird gemeinsam mit elf weiteren Kindern in der Grundschule Strande eingeschult.

An diesem Tag wird viel los sein. In Schilksee geht es erst in den Gottesdienst, bevor Emma und ihre neuen Klassenkameraden ihre erste Schulstunde haben. Danach will die Familie im Strandhotel in Strande und zu Hause im Garten mit den Großeltern und Emmas Patentante feiern. „Wir haben es kleingehalten“, sagt Emmas Mutter Wencke Lehmann. Und eine rauschende Feier bis spät wird es sowieso nicht geben: „Emma muss ja am nächsten Tag in die Schule.“ Eine lange To-do-Liste hat Wencke Lehmann bis dahin nicht mehr vor sich – nur Emmas Wunschtorte steht noch aus: eine Erdbeereistorte.

Nicht alles ist neu für Emma in der Grundschule Strande

Für die Lehmanns ist es die zweite Einschulung. Emmas große Schwester Ida kommt schon in die sechste Klasse, auch sie ging in Strande zur Grundschule. „Die Aufregung ist genauso groß wie bei der ersten Einschulung“, sagt Wencke Lehmann. „Wir freuen uns alle darauf.“ Emma eingeschlossen. „Sie zählt jeden Tag, wie viele Tage es noch bis zur Einschulung sind“, berichtet ihre Mutter. Worauf sich Emma am meisten freut? „Sport und Kunstunterricht“, bekennt die 6-Jährige.

Die Aufregung und Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt sind groß. Dabei ist nicht alles komplett neu für Emma. Die Vorschule hat schon in der Grundschule Strande stattgefunden – sogar bei ihrer Klassenlehrerin Frau Theel. Die Familie habe ihre Freunde und Bekannte in Strande und Umgebung, da sei es für sie logisch gewesen, dass ihre beiden Töchter auch dort zur Schule gehen. Und auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler kennt sie schon. Mit neun von ihnen ist sie in den Kindergarten in Strande gegangen. Am liebsten würde Emma neben Eric sitzen, ihrem besten Freund.

Hefte, Stifte, Ranzen: Eine Einschulung ist teuer

Zur Einschulung gehört bei den Lehmanns – wie bei allen Familien mit ABC-Schützen – nicht nur die Feier mit der Familie, sondern auch der Einkauf der Schulausrüstung. Günstig ist die nicht gerade. „Bestimmt 50 Euro“ habe Wencke Lehmann für Tuschkasten und Co ausgegeben. In der Grundschule wurden außerdem 30 Euro eingesammelt, von denen die Klassenlehrerin die Hefte für ihre Erstklässler besorgt. Am tiefsten in die Tasche greifen musste sie für den Schulranzen: rund 200 Euro habe er gekostet.

Ungefähr so viel hat auch das pinkfarbene Exemplar von Tilda Bremser aus Dänischenhagen gekostet. Die 6-Jährige wird ab Mittwoch gemeinsam mit Emma die Schulbank in Strande drücken. Bei Tildas ältestem Bruder sei der noch „deutlich günstiger gewesen“, sagt ihre Mutter Danuta Bremser. Allerdings ist er inzwischen schon 23 Jahre alt, seine Einschulung also lange her. Er kann den Tag vermutlich nicht mit seiner Schwester verbringen. „Ich bin traurig, dass mein Bruder nicht zur Einschulung kommen kann“, sagt Tilda.

Wie wird die Zuckertüte aussehen?

Das ist aber der einzige Wermutstropfen. Tildas Familie freut sich auf den großen Tag. Weil sie mit den Großeltern und Freunden nach dem Mittagessen im großen Garten feiern wollen, hat Tildas Mutter den noch einmal auf Vordermann gebracht. „Ich will, dass es gut aussieht, wenn Oma und Opa kommen“, sagt sie. In einer Ecke des Gartens gab es sogar noch eine Überraschung: Wie schon zur Einschulung ihres Bruders Leo im vergangenen Jahr sind wieder Küken geschlüpft.

Unter all den Vorbereitungen ist in beiden Familien aber eine, die bis zum großen Tag geheim bleibt: Wie wird die Zuckertüte aussehen? Tilda tippt auf eine Schultüte mit Katzen oder Pferden darauf. Letztere sind schließlich ihre Lieblingstiere. Und Emma? Sie bekommt eine Zuckertüte aus Stoff, die anschließend als Kissen einen Platz in ihrem Zimmer findet. „Sie passt zum Schulranzen“, sagt Wencke Lehmann. Da horcht Emma auf. „Aber wie sie genau aussieht, das kann ich noch nicht verraten.“