﻿Anbau für Feuerwehr in Nortorf: Große Freude und doppelte Kosten

Stärker als die meisten anderen Truppen in der Region ist die Freiwillige Feuerwehr Nortorf gefordert. Dank eines jetzt eingeweihten Anbaus können die Ehrenamtlichen jetzt unter deutlich besseren Umständen zu Werke gehen.

Nortorf. Allein in diesem Jahr musste die Freiwillige Feuerwehr Nortorf schon zu mehr als 100 Einsätzen ausrücken. Das liegt unter anderem an der Nähe zur Autobahn, aber auch an dem Umstand, dass die Truppe immer wieder zu größeren Einsätzen in der Umgebung gerufen wird. Insofern ist es für die Verantwortlichen der Stadt kein Bonbon, sondern eine Notwendigkeit, dass die Arbeitsbedingungen für die Wehr dank eines am Freitagabend offiziell übergebenen Erweiterungsbaus stark verbessert worden sind.