﻿So leuchtet Eckernförde zum Gedenken an das Hochwasser der Ostsee 1872

Licht im Dunkeln zum Gedenken an Katastrophen: Für Opfer und Schäden des Ostsee-Hochwassers von 1872 zünden Einzelhandel und Kirche Eckernförde Kerzen an. Und sie erinnern an das Hochwasser im Ahrtal.

Gedenklichter in der Eckernförder Innenstadt für Opfer der großen Sturmflut der Ostsee 1872 in der Nacht zum 13. November 2022: Kerze statt Schaufensterbeleuchtung im Blumengeschäft Denzer am Rathaus.

Eckernförde. Alles wie immer in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, 13. November? In der Innenstadt von Eckernförde nicht ganz: In einigen Schaufenstern ist die helle Beleuchtung aus. Stattdessen flackert Licht von ein, zwei Kerzen.

Es sind Gedenklichter. Und es ist ein altes Ritual der Fischer. In jener Nacht vor 150 Jahren, im Jahr 1872, überrollte ein nie da gewesenes Ostsee-Hochwasser den Strand, die Betriebe an der Wasserkante, die Fischerhäuser, die Innenstadt. Die Katastrophe vernichtete unzählige Existenzen.

Ostsee-Hochwasser von 1872 überrollt fast ganz Eckernförde

In Eckernförde gibt es wie durch ein Wunder keine Todesopfer. Es bleibt aber nicht überall bei unermesslichen Sachschäden. An der Ostseeküste sterben 271 Menschen. Die Pegelstände liegen 3,30 Meter über Normal.

Das Oststee-Hochwasser, das man nach starkem Westwind und anschließendem Ostwind, ja sogar bei Windstille nach einem Sturm aus West kennt und nie sehr ernst nimmt, ist zur Katastrophe geworden.

Diese Jahrtausendflut soll unvergessen bleiben. Bei steigendem Meeresspiegel wird es wahrscheinlicher, dass sie sich wiederholt. So forderten die, die am zweiten Novemberwochenende 2022 in Eckernförde Veranstaltungen, Vorträge und Ausstellungen organisiert haben, Zeichen in der Dunkelheit zu setzen.

Der Einzelhandel sollte sich mit Kerzen im Fenster, statt greller Strahler, auf die Ware beteiligen. Einige, aber längst nicht alle Geschäfte machen mit. An der Kirchenmauer mahnt die Lichtinstallation der Künstlerin Katrin Bethge, die mit Schülerinnen und Schülern am Konzept gearbeitet hat. Drinnen gibt es auch Berichte von Menschen, die die jüngste Flutkatastrophe im Ahrtal erlebt haben.