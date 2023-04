﻿Schoko oder Frucht? Das sind Eistrends in diesem Jahr

Flintbek/Molfsee. After-Eight, Amarena-Minze, Sylter Sahne – ob im Becher oder in der Waffel: An der Eisbar in Molfsee wird geschleckt und gelöffelt, was das Zeug hält. Schlangen am Verkaufstresen, eine volle Terrasse – die Eissaison ist gestartet.

Erik Weindel steht mit seinen Kindern an, um sich ein Eis zu holen. „In der Sonne kann man schon ein Eis genießen“, sagt er. In der H & H Eisbar hat man neben Klassikern wie Schokolade oder Stracciatella viel Neues auf der Karte. „Joghurt-Blutorange, Mandel mit Feige und Ananas-Ingwer sind richtige Leckereien“, verrät Henning Kreiselmaier. Und fügt hinzu: „Dauerbrenner wie Spaghetti-Eis gehen aber auch immer.“

H&H Eisbar setzt auf Qualität – in Molfsee und Flintbek

Bei Kreiselmaier wird das Eis aus der nordischen Eismanufaktur Zantopps serviert. Seit 2022 gibt es noch eine Außenstelle in Flintbek: Seit Sonntag steht das Eis-Mobil wieder auf der Fläche gegenüber von Markant in Flintbek, dort werden 14 Sorten Eis angeboten.

Die Preise: pro Kugel 1,80 Euro, Sahne 1,20 Euro. Zur Preisgestaltung hat Kreiselmaier seine eigene Meinung: „Wir bezahlen unsere Mitarbeiter über Tarif, das ist mir wichtig. Auch bei der Qualität der Waren wird nicht gespart, denn bei vielen Erdbeereis-Sorten beispielsweise sind gerade mal 20 Prozent Erdbeeren drin, bei uns sind es 44 Prozent. Darauf legen wir aber auch Wert“, so Kreiselmaier.

Die Plätze auf der Terrasse in der Dorfstraße 15 in Flintbek sind etwas leerer, bei gerade einmal 5 Grad und frischem Wind ist das nicht ungewöhnlich. Dennoch: „Eis geht immer“, sagt Ibo Demircigil hinter der Theke.

Dauerbrenner? „Ja, die gibt es. Joghurt-Kirsch, Erdbeere, Pistazie, das sind Sorten, die sehr beliebt sind.“

Veganes Eis steht ebenfalls auf der Karte bei Giovanni L

Neben den Klassikern gibt es auch jedes Jahr Neues von der Eiskarte: „Dazu gehören als Neuigkeit Waldmeister, aber auch Rote-Grütze-Vanille, Eierpunsch-Stracciatella und Mamas Teigschüssel.“ Auch vegane Sorten haben Ibo und Leyla Demircigil-Koc im Angebot.

Seit Juli 2022 besteht die Eisdiele in der Dorfstraße 15 in Flintbek. Preise: Kugel classic 1,70 Euro, Kugel royal 2 Euro, Sahne 1,20 Euro.