Weltmeistertitel für Eis aus Eckernförde – das wäre was. „Eis Müller“-Eckernförde hat sich beworben. Ob es bald auch einen Eiswagen in Eckernförde gibt und welches Eis das beste Eis der Welt ist, verrät der Inhaber einer Eckernförder Eisdiele, Gerrit Scheller.

Eckernförde. „Weiße Schokolade mit Nougat“, „Pfirsich-Maracuja Joghurt“, „Brombeer-Schmand“ steht auf den Schildern der Eistheke. Verführerisch leuchten dahinter die frisch produzierten Eissorten in schillernden Farben. Knallig pinkes Brombeereeis, schneeweißes Zitronensorbet, oranges Sanddorncrumble. Jedes Eis aus natürlichen Zutaten, alles in Handarbeit. „Eis Müller“ in Eckernförde setzt auf Regionalität und Frische. Und „Eis Müller“-Inhaber Gerrit Scheller (32) hat große Pläne.