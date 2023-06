﻿Strandgut Elektro-Festival auch für minderjährige Musikfans

Eckernförde. Der Countdown für das Elektro-Festival Strandgut am 29. Juli in Eckernförde läuft. Hieß es bislang, dass alle Festivalgäste volljährig sein müssen, so erweitern die Veranstalter die Altersgrenze jetzt nach unten. Schon ab zwölf Jahren dürfen Minderjährige in Begleitung Erwachsener am Südstrand dabei sein.

Bis zu 8000 Musikfans werden zu dem Elektro-Event mit Topact Felix Jaehn im Ostseebad erwartet. Laut der Agentur TMT Productions habe es in den letzten Wochen vermehrt Anfragen gegeben, ob auch Minderjährige an dem Strandgut-Festival teilnehmen könnten. Der Veranstalter hat nach eigenen Angaben jetzt darauf reagiert. Zahlreiche Familienurlauber könnten sich freuen, so TMT. „Der Einlass zu dem Festival wird Jugendlichen ab zwölf Jahren gestattet.“

Unter 16-Jährige brauchen ein Jugendticket

Allerdings mit Einschränkungen: Personen unter 16 Jahren benötigen ein Jugendticket und dürfen nur in Begleitung eines sorge- oder erziehungsberechtigten Erwachsenen auf das Gelände. Gäste über 16 Jahre können ohne Begleitung das Festival besuchen, erhalten jedoch nach Personalausweis-Kontrollen am Eingang ein anderes Bändchen. Jugendtickets bis 16 Jahre sind im Online-Shop verfügbar und kosten die Hälfte des regulären Eintrittspreises.

Um die Begleitung durch eine fürsorgeberechtigte Person sicherzustellen, kann laut TMT ein Jugendticket nur in Kombination mit einem Erwachsenenticket erworben werden. Alle Tickets, die bereits für Kinder unter zwölf Jahren erworben wurden, können über den Ticketdienstleister reklamiert und retourniert werden. Alle Käufer, die ein Ticket für Personen zwischen zwölf und 16 Jahren erworben haben, erhalten eine Gutschrift des Differenz-Betrages.

Zum Line-up in Eckernförde gehören weitere DJs

Wer von dieser Regelung betroffen ist, kann sich jederzeit per Mail an info@strandgut-festival.de wenden. Neben Felix Jaehn gehören zum Line-up des Strandgut-Festivals das EDM-Musikprojekt Glockenbach sowie das DJ-Duo Plastik Funk, das vor allem House und Techhouse produziert. Auch der österreichische DJ Lumix und Tujamo, der unter anderem mit Steve Aoki zusammenarbeitete, werden in Eckernförde auf der Bühne stehen. Dazu kommt das Berliner DJ-Duo YouNotUs, bekannt für seine Zusammenarbeit mit dem Projekt Alle Farben.

Unter www.Strandgut-Festival.de gibt es weitere Infos zum Elektro-Festival.

