Die Familie Stoltenberg will in Hoffeld an der L 49 Biomethangas erzeugen und ins Netz für Stadtwerke-Kunden aus Kiel einspeisen. Ortspolitiker sehen im zusätzlichen Verkehr eine Gefahr. Eine Entscheidung über ein gemeinsames Gewerbegebiet mit Bordesholm wurde auf 2023/24 vertagt. Die Gründe.