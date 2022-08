﻿Endlich wieder Dorffest feiern: Wattenbek lädt zum Drei-Tage-Spektakel

Das Dorffest in Wattenbek ist wieder da: Am Wochenende lud die Gemeinde zu einem Drei-Tage-Spektakel mit Spielen für alle Altersgruppen, Live-Aufführungen und weiteren Aktionen. Erstmals verzichtete das Organisationsteam auf Eintritt für den legendärem Tanzabend – trotz höherer Kosten für das Dorf.

Wattenbek. Mit einem bunten Programm für alle Altersgruppen meldete sich am Wochenende in Wattenbek das Dorffest zurück. Das Organisationsteam um Rainer Knöbel stellte auf dem Schulsportplatz die Weichen für jede Menge Spielspaß – garniert unter anderem mit Live-Musik, einer Musical-Aufführung eines jungen TV-Stars und dem abendlichen Tanzvergnügen im Festzelt. Nach dem Auftakt am Freitag mit dem traditionellen Treffen der Seniorengruppe „Mach Mit“ inklusive Musik vom Rendsburger Spielmannszug Musikkorps startete der Sonnabend mit der Kinderolympiade – und das bei rekordverdächtigen Temperaturen.

Bei 31 Grad im Schatten strömten die Kinder fast ohne Ausnahme mit Hüten oder Kappen auf den Sportplatz. Dort hatten die Helferinnen und Helfer Stationen mit klassischen Dorffestspielen aufgebaut. Die Jungen und Mädchen mussten wegen der hochsommerlichen Temperaturen nicht bei jedem Spiel teilnehmen. Zur Auswahl standen Sackhüpfen, Gummistiefel-Weitwurf, ein Kellnerspiel, Bohnensack-Werfen und weitere Spielaktionen. „Wichtig ist, dass ihr zwischendurch viel trinkt“, schärfte Dorffest-Sprecher Ingo Römer dem Nachwuchs ein.