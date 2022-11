﻿In Bordesholm gibt’s für die energiesparende Spülmaschine eine Förderung

VBB-Chef Frank Günther – hier an einer Ladesäule für E-Fahrzeuge im Ort – kündigt eine Verdoppelung des Kundenbonusprogramms für 2023 an, um möglichst viele Kunden zu erreichen.

Bordesholm. Der Aufsichtsrat der Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) hat in dieser Woche beschlossen, dass Bonusprogramm für Kunden im Jahr 2023 einmalig mehr als zu verdoppeln. Statt des Fördervolumens von 70.000 Euro stehen dann 150.000 Euro bereit. Das gab Geschäftsführer Frank Günther im Gespräch mit unserer Redaktion bekannt.

Beim Bonusprogramm des Versorgers, der zu 100 Prozent der Gemeinde Bordesholm gehört, handelt es sich um das ehemalige Energiesparpaket, das 1997 von den damaligen Gemeindewerken eingeführt wurde. „Die Energiewende kann nur gelingen, wenn wirklich jeder seinen Beitrag dazu leistet“, so heiß es auf der Internetseite des Unternehmens mit den Erläuterungen zum Bonusprogramm. „Wir reagieren mit der Erhöhung des Volumens auf die Energiekrise und wollen mehr Eigentümer zu Umrüstungen auf regenerative Energien anregen“, betonte Geschäftsführer Frank Günther.

Energie sparen: Versorgungsbetriebe Bordesholm fördern auch Wasch- und Spülmaschine

Was und in welcher Höhe im nächsten Jahr gefördert wird, wird demnächst auf der Homepage veröffentlicht. Günter betonte, dass attraktive Anreize geschaffen werden sollen. „Wir wollen jedem eine Photovoltaikanlage auf dem Dach schmackhaft machen.“ Bislang beteiligten sich die VBB mit 100 Euro je installierter kWp (bis maximal fünf kWp) Die Anlage musste mindestens 800 Kilowattstunden pro Jahr erzeugen. Kunden, die sich gleich einen Speicher mit dazu installierten, erhielten eine Förderung von 150 Euro je installierter kWp.

Aber auch der Kauf und das Leasing von Elektroautos (maximal 500 Euro) sowie der Wallboxen zum Laden werden gefördert. Auch der Erwerb von energiesparenden Haushaltsgroßgeräten wie Wasch- und Spülmaschinen oder Kühlschränken (Energieeffizienz A bis C) sowie Geothermie- oder Luftwärmepumpen (500 Euro je Anlage) wurden und werden unterstützt.

Versorgungsbetriebe Bordesholm verdoppeln Fördersumme nur für das Jahr 2023

„Die Verdoppelung ist nur für 2023 gedacht, um möglichst vielen die Entscheidung zur Umrüstung leichter zu machen“, sagt Frank Günther. Er kündigte aber an, nach dem Startschuss des Solarparks in Eiderstede einen großen Teil der erzielten Gewinne in das Bonusprogramm stecken zu wollen. Um das Bonusprogramm nutzen zu können, müssen sich Kunden aber auch an die Versorgungsbetriebe mit Verträgen binden.