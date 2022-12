﻿Temperatur runter, Boiler aus: So hält Flintbek seinen Energieverbrauch in Schach

Photovoltaikanlage auf dem Dach, gesenkte Temperaturen in den Räumen und abgestellte Warmwasserboiler: In der Verwaltung von Flintbek wird aktiv am Energiesparen gearbeitet – auch mit warmen Pullis.

Flintbek. Die Gemeinde Flintbek ist im Besitz vielen Immobilien, dazu gehören neben der Gemeinde-Kindertagesstätte ich und du das große Feuerwehrgerätehaus im Bereich Storchennest, aber auch das Rathaus im Zentrum der Gemeinde. Überwiegend wird mit Gas geheizt, fest steht: Die Verwaltung will in ihren Immobilien Energie sparen.

Energiekrise – das ist natürlich Flintbek kein Fremdwort. Auch in der Verwaltung wird darauf geachtet, möglichst energiesparend zu arbeiten. Die Energie-Krise zwingt die Verwaltung dazu, auf unterschiedlichen Wegen Energie zu sparen. Dafür gibt es unterschiedliche Ansätze.

Verwaltung von Flintbek will auf verschiedenen Wegen sparen

„Sparen haben wir uns auf die Fahnen geschrieben“, betont Bauamtsleiter Hendrik Brede auf Nachfrage. Und hat auch gleich Beispiele parat: „Wir haben beispielsweise die Warmwasserboiler im Haus ausgeschaltet. Händewaschen geht ja auch wirklich gut mit kalten Wasser. “

Welche Maßnahmen stehen sonst auf der Agenda? Die Temperatur in den Büros wird auf 19 Grad gedrosselt. „Auf den Fluren wird die Heizung ganz abgestellt“, so Brede weiter. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden immer wieder daran erinnert: „Heizung runter drehen, Türen geschlossen halten, nichts vor die Heizungen stellen und Licht aus, wenn niemand im Büro ist.“

Auch die gemeindeeigenen Gebäude wurden von der Verwaltung unter die Lupe genommen. 15 Liegenschaften gehören zur Gemeinde Flintbek, der Großteil wird energetisch mit Gas versorgt. Dazu gehört auch das Rathaus. Aber: „Zusätzlich haben wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach“, erläutert Brede.

Das Haus der Jugend wird ebenfalls mit Gas versorgt, auch in der Schule am Eiderwald ist Gas der Hauptenergielieferant. Beim Neubau des Bürger- und Sportzentrums hat man sich bereits mit modernen Technologien auseinandergesetzt. „Auch dort wird eine Photovoltaikanlage für den Großteil der energetischen Versorgung sorgen“, so Brede.

Fest steht: „Wir müssen unsere Energieversorgung neu überdenken, das hat uns die Krise gelehrt“, so Brede weiter. Was jedoch die Temperaturen beispielsweise im Verwaltungsgebäude angehe, habe man auch nicht so viele Alternativen, denn: „Es gibt eine Verordnung zur Sicherung von Energiesparmaßnahmen, an die wir uns halten müssen.“

Energiekrise: Rathaus Flintbek setzt auch auf Photovoltaik

Und noch etwas wurde in der Verwaltung entschieden: „Wir haben uns in diesem Jahr dafür ausgesprochen, zwischen den Feiertagen, also vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember, das Rathaus für den Publikumsverkehr zu schließen“, erklärt Verwaltungschef Olaf Plambeck (SPD). Auch damit werde Energie gespart, ist Plambeck überzeugt. Zudem sei aus der Erfahrung der Vergangenheit klar, dass in dem Zeitraum wenig Publikumsverkehr im Rathaus ist.

Als zusätzlichen Service bietet die Verwaltung in Flintbek den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit an, Online-Terminbuchungen außerhalb der regulären Geschäftszeiten wahrzunehmen. Diese Möglichkeit besteht an folgenden Tagen: Donnerstag, 15. Dezember, 14 bis 16 Uhr und Donnerstag, 22. Dezember, ebenfalls 14 bis 16 Uhr.

Über die Senkung der Temperatur auf 19 Grad macht sich Plambeck wenig Sorgen. „Wem es ganz kalt wird, der muss sich vielleicht mit den guten, selbstgestrickten Strümpfen und warmen Pullovern behelfen. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen wird hier niemand erfrieren“, ist Plambeck überzeugt.

