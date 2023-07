﻿Energiewende: Durch diese Idee will Mühbrook unabhängiger werden

Mühbrook/Bordesholm. Wird der 560 Köpfe zählende Ort Mühbrook zu einem Vorzeigedorf im Rahmen der Energiewende? Der Plan: Erdwärmepumpen sollen durch ein Nahwärmekonzept die Häuser beheizen. So weit ist es noch lange nicht: Aber man will ein für die Idee notwendiges Quartierskonzept nach KFW 432 erstellen lassen. Mühbrook ist die erste kleinere Kommune im Amt Bordesholm, die einen Betrag zur Klimawende leisten will. Wenn der Ort das Projekt realisiert, bedeutet das zudem mehr Unabhängigkeit.

Federführend hat Michael Junge-Bergner, KWG-Gemeindevertreter und Vorsitzender des Ausschusses für Bau, Wege und Umwelt, diese Idee seit einem Jahr vorangebracht. Bei den Planungen arbeitete er mit dem Unternehmen JP Joule zusammen, die mit dem örtlichen Versorgungsbetrieb VBB in Bordesholm einen Solarpark realisieren werden. Sein Fazit zur Nahwärmeversorgung in Mühbrook: „Es könnte sich wirtschaftlich lohnen. Man hat aber immer den Eindruck, auch in Ministerien, belächelt zu werden, weil wir kein Großkonzern wie beispielsweise EON sind.“

Büro Zeitengrad Kiel soll Ausschreibung für Quartierskonzept Mühbrook vorbereiten

Die Gemeindevertretung Mühbrook hat in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, das Büro Zeitengrad in Kiel zu beauftragen, die Ausschreibung für ein Quartierskonzept nach KFW 432 vorzubereiten. Die 90 000 Euro teure Expertise wird mit 90 Prozent bezuschusst. Für die Gemeinde bleibt ein Eigenanteil von etwa 9000 Euro. Bürgermeister Andreas Schilling kommentierte das Ganze so: „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung und gut investiertes Geld.“

Michael Junge-Bergner rechnet damit, dass die Ausschreibung für das Quartierskonzept im Herbst erfolgen könnte. Im Frühjahr 2024 würde ein Plan auf dem Tisch liegen. „Vieles, was eine Kommune im Rahmen der Energiewende machen muss, wird darin berücksichtigt“, betonte er weiter. Bis Nahwärme fließen könnte, wenn man es denn beschließt, würde es seinen Worten zufolge zwei bis drei Jahre dauern.

Nahwärme: Investitionskosten bis zu 14 Millionen Euro

Die Investitionskosten für das Projekt liegen bei 13 bis 14 Millionen Euro, so der Ideengeber. „Wenn sich 60 bis 70 der 160 Haushalte in Mühbrook anschließen, dann rechnet sich die Nahwärme“. Menschen aus dem Dorf, mit denen er das Projekt bereits diskutiert habe, fänden die Idee sinnvoll. „Ob sie dabei sind, wird sich durch den Preis entscheiden. Dazu könne man jetzt aber noch gar nichts sagen. Ziel ist es, günstige Energie anzubieten.“

Mit der Vergabe des Auftrages an Zeitengrad sei die Kommune jetzt endlich ein Stück vorangekommen. Die Zentrale für die Nahwärmeversorgung mit der Heizzentrale, den Erdwärmepumpen und der Photovoltaik könnte laut Junge-Bergner im Gewerbegebiet Tökshorst stehen. Dort hat die Gemeinde ein Grundstück. Ob eventuell auch Wasserstoff produziert werden könnte, soll die Überplanung ergeben.

Arne Stenger, Klimaschutzbeauftragter in den Ämtern Bordesholm und Molfsee, begrüßte das Projekt. Er bestätigte auch, dass Mühbrook aus seiner Sicht anderen Kommunen damit einen Schritt voraus ist. Und: „Ein Quartierskonzept nach KFW 432 macht Sinn, weil es einen echten Fahrplan für die Umsetzung vorgibt.“

Arne Stengert weist aber auch darauf hin, dass ein Quartierskonzept mit Betrieb auch „viel Verwaltung“ mit sich bringt. „Da könnte eine Verwaltung wie das Amt Bordesholm ohne zusätzliches Personal schnell an die Grenzen kommen. Vor allem, wenn sich noch mehr Orte zu solchen Projekten entschließen.“ Michael Junge-Bergner plant, eine kommunale Wärmegesellschaft zu gründen, bei der die Gemeinde die Mehrheit hält.

