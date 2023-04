﻿Entdeckerclub im Museum: So lernen Kinder in Eckernförde Geschichte kennen

Eckernförde. Kinder finden Museen öde und langweilig? Stimmt nicht, sagt Museumspädagogin und Kunsthistorikerin Angeline Schube-Focke, man müsse aus dem Museum bloß einen kinderfreundlicheren Ort machen. Einen, an dem man nicht nur leise sein soll und langsam von Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück trottet. Denn: „Kinder sind eigentlich an allem interessiert“, sagt Schube-Focke.

Um Abhilfe zu schaffen, hat sie im Museum in Eckernförde gemeinsam mit Museumsleiterin Dorothee Bieske einen Entdeckerclub gegründet. Einmal im Monat sind Kinder zwischen acht und 12 Jahren eingeladen, anderthalb Stunden lang das Museum anders zu entdecken. Ausdrücklich erlaubt ist dabei, laut zu reden und in den Ausstellungsräumen zu spielen. Jeder Termin hat ein Thema, auf dessen Spuren es durch die Ausstellung geht. Beim ersten Termin war es historisches Spielzeug.

Entdeckerclub Eckernförde: Spielerisch das Museum kennenlernen

„Ich bin selber oft überrascht, wie viele neue Dinge man noch entdecken kann, obwohl man schon so oft in einem Museum war“, erzählt Angeline Schube-Focke. „Mit einem spezifischen Blick durch die Ausstellung zu gehen, deckt immer neue Sachen auf.“ Auch werde sie immer wieder überrascht, wo Kinder stehenbleiben und an welchen Vitrinen sie sich nicht lange aufhalten.

Im Entdeckerclub können Kinder spielerisch lernen, wie man sich in Museen informiert. Doch sie sollen nicht nur die Ausstellung kennenlernen: Wichtig ist auch das eigene Ausprobieren. Schube-Focke ist es besonders wichtig, dass sie in den Museen, in denen sie arbeitet, Exponate zum Anfassen bekommt. Damit Kinder nicht nur Dinge in Vitrinen angucken.

„Willkommen sind auch alle Kinder mit Einschränkung oder Behinderung“, sagt Angeline Schube-Focke. Noch ist das Musuem zwar nicht ganz barrierefrei, doch eine Lösung lasse sich immer finden. „Einfach vorher Bescheid geben.“

Musem Eckernförde soll digitaler und interaktiver werden

„Ich bin sehr froh, mit Angeline Schube-Focke jemanden mit genau den richtigen Kompetenzen für so ein Projekt hier zu haben“, sagt Dorothee Bieske. Noch arbeite das Museum Eckernförde hauptsächlich mit klassischen Beschriftungstafeln, in Zukunft soll das digitaler und interaktiver gehen. Weitere Informationen über das Museum und den Entdeckerclub gibt es nun auch auf www.museum-eckernfoerde.de.

Ob ein Kind einmal, mehrfach oder regelmäßig zum Club kommt, ist dabei egal. Der nächste Termin ist am 10. Mai. Unter dem Motto „Wo raschelt es?“ geht es auf die Suche nach der Tier- und Pflanzenwelt im Eckernförder Museum. In welchem Raum versteckt sich ein Wal? Wo befinden sich unzählige Blumen? Danach designen die Kinder Karten und Umschläge mit alten Motiven.

Am 7. Juni geht es um Licht und Leuchtkraft: Nach der Suche nach leuchtenden Ausstellungsexemplaren können die Teilnehmenden dann alte Kameras ausprobieren. Am 12. Juli lautet das Thema Buchstabensalat am Meer. Welche Buchstaben haben die Kinder in Eckernförde vor 100 Jahren in der Schule gelernt? Gemeinsam lernen die Entdecker das geheimnisvolle Sütterlin-Alphabet kennen.

Die Kosten für einen Termin belaufen sich auf 10 Euro inklusive Material. Los geht es um 15 Uhr, ein Clubtreffen dauert anderthalb Stunden. Bis einschließlich einen Tag vor dem Termin können Interessierte sich unter Tel. 04351-712547 oder post@museum-eckernförde.de anmelden.