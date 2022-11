﻿Diskussion über Containerstandort in Mielkendorf

Mielkendorf. Wohnraum für geflüchtete Menschen wird gesucht, im Frühjahr stellte der Amtsausschuss in Molfsee 600.000 Euro bereit, um Unterkünfte herzurichten. In allen Gemeinden werden Flächen und Wohnräume gesucht, in Mielkendorf sollen zwei Wohncontainer aufgestellt werden – Kritik kommt von den Nachbarn, die sich in der Einwohnerfragestunde während der Gemeindevertretung zu Wort meldeten.

Doch bevor die Sitzung beginnen konnte, musste erst einmal ein Raum gefunden werden. Durch einen Planungsfehler war der Jugendraum belegt, also zogen Gemeindevertreter und Gäste in den Musikraum der Grundschule – ein eher ungewöhnlicher Ort für eine politische Sitzung.

140 Menschen auf der Flucht werden 2022 im Amt Molfsee erwartet

Die Teilnehmer nahmen die kleinen Tische und Stühle und damit die etwas beengte Platzsituation mit Humor, Christian Repenning (BGM, zweiter stellvertretender Bürgermeister) leitete die Sitzung. Aber der Anfang war alles andere als humorig, denn es gab aus den Reihen der Einwohner Kritik.

Karl-Heinz Schmidt fungierte als Sprecher der kleinen Gruppe, er äußerte Kritik an der Entscheidung des Bauausschusses, Wohncontainer auf dem Gelände des Spielplatzes Kälberkoppel aufzustellen. „Es ist sehr schnell gegangen, wir als Anwohner wurden nicht mal informiert. Plötzlich war das Spielgerät weg und die Erdarbeiten begannen“, erklärte er und wollte wissen, ob es überhaupt eine Baugenehmigung gebe.

Gegen die geplante Errichtung der Wohncontainer hatte es bereits eine Unterschriftensammlung gegeben, dennoch betonte Schmidt: „Wir wehren uns nicht gegen Flüchtlinge, nur das Zustandekommen dieses Projekts ärgert uns, denn Anlieger werden nicht berücksichtigt.“

Schmidt hatte sich bereits bei der Baubehörde des Kreises informiert und wusste daher, dass noch keine Baugenehmigung vorlag. „Dann handelt es sich in meinen Augen um einen Schwarzbau“, fügte er hinzu. „Das müsste einen Baustopp zur Folge haben.“

Stromleitungen schließen Alternativen für die Aufstellung von Containern aus

Doch das waren nicht seine einzigen Fragen. „Wer ist denn Bauleiter für das Projekt und wer kann uns Antworten geben beispielsweise warum es keinen anderen Standort gibt?“, wollte er weiter wissen. Beim Standort wusste Gunda Boß (Bürgergemeinschaft) Bescheid: „Die Entscheidung fiel aufgrund der äußeren Vorgaben. Dort kann der Kran mit den Containern arbeiten, auf der anderen Fläche sind die Leitungen der Strommasten zu tief.“

„Wir sind die Ehrenamtler und verlassen uns bei unseren Entscheidungen auf die Profis vom Amt“, gab Jens-Christian Peter (BGM) zu bedenken und fügte hinzu: „Diese Fachfragen können wir so nicht beantworten. Aber wir geben sie direkt weiter.“ Zustimmendes Nicken kam aus den Reihen von BGM und SPD – Repenning wurde mit der Aufgabe betraut.

Bauamtsleiter Jan Evers ist Ansprechpartner und hat sich zügig mit betroffenen Anwohnern in Verbindung gesetzt. „Wir haben ein konstruktives Gespräch geführt“, erklärte Evers auf Nachfrage der KN.

Kein Baustopp, da noch keine Bauphase läuft

Fest steht: „Das Amt Molfsee ist für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig, wir sind sehr froh, dass die Gemeinde Mielkendorf uns diese Fläche zur Verfügung stellt“, sagt Evers. „Es wird zu keinem Baustopp kommen, da wir noch gar nicht in der Bauphase sind“, erläuterte Evers. Bislang seien nur vorbereitende Erdarbeiten ausgeführt worden, erst mit der Aufstellung von Containern sei man in der Bauphase.

„Natürlich werden wir die Genehmigung durch das Bauamt des Kreises abwarten und dann die Container aufstellen. Daher kann man nicht von einem Schwarzbau reden“, betonte er in den Zusammenhang. Bauherr ist das Amt und damit Amtsvorsteher Manfred Tank. „Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass es sich um eine auf zwei Jahre befristete Aufstellung der Wohncontainer handelt“, fügte er noch hinzu.

140 Geflüchtete werden im laufenden Jahr im Amt Molfsee erwartet, 75 Menschen konnten bislang untergebracht werden. „Ich sehe die Unterbringung der Geflüchteten als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da müssen wir uns wirklich engagieren“, erklärte der Amtsleiter mit Nachdruck.