﻿Erste Bank übt Pfandrecht aus: Imland-Klinik verliert weiteres Vertrauen

Die von Insolvenz bedrohte Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförde gerät finanziell immer weiter unter Druck. Eine erste Bank hat nun die Reißleine gezogen und übt ihr Pfandrecht aus. Dadurch fehlen weitere fünf Millionen Euro in der Kasse.

Die Imland-Klinik in Rendsburg: Die finanzielle Lage wird immer bedrohlicher.

Rendsburg. Die kommunale Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde verliert nun offenbar auch den Rückhalt bei einem Teil ihrer Geldgeber. „Eine Bank trägt unser Konzept nicht mehr mit“, sagte Geschäftsführer Markus Funk bereits im Rahmen eines Pressegesprächs zur Kliniksituation Anfang der Woche. Nun wird klar: Das betreffende Kreditinstitut macht von seinen Sicherheiten Gebrauch.

Imland-Klinik: Es fehlen weitere Millionen

Auf Anfrage erklärt Kliniksprecher Robert Deg: „Die betreffende Bank hat, da wir dort unser Betriebskonto haben, auf der Grundlage der öffentlichen Berichterstattung und der daraus abgeleiteten finanziellen Schwierigkeiten der Imland gGmbH von ihrem Pfandrecht Gebrauch gemacht.“ Allerdings seien sämtliche mit der Bank bestehenden Verträge unverändert in Kraft. Löhne und Gehälter der Beschäftigten sowie Rechnungen von Dienstleistern seien daher nicht gefährdet.

Bank übt Pfandrecht aus

Die Höhe des durch das Pfandrecht abgesicherten Betrages liegt bei fünf Millionen Euro. Dieses Geld fehlt nun zusätzlich in der Kasse der Klinik. „Durch die Entscheidung der Bank ist die Liquidität um genau diesen Betrag abgesenkt worden“, bestätigt Robert Deg. Derzeit darf die Klinik aufgrund der drohenden Insolvenz ohnehin kein Geld für Projekte ausgeben, die nicht zwingend notwendig sind.

Kosten im Krankenhaus steigen weiter

Der Rückzug der Bank kommt für die Klinik zur Unzeit. Denn: Zu den steigenden Kosten für Energie oder Sachausgaben wie Wäscherei, Lebensmittel und Medizinprodukte kommen absehbare Tarifsteigerungen, die das Defizit aus dem laufenden Geschäftsbetrieb im kommenden Jahr auf 26 Millionen Euro steigern könnten. Hinzu kommt der bereits veröffentlichte Liquiditätsbedarf in Höhe von 46 Millionen Euro, die der Kreis als alleiniger Gesellschafter aufbringen müsste.

Hilfsprogramme aus Kiel und Berlin angekündigt

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen richten sich die Blicke der Beteiligten nach Kiel und Berlin. Unterstützungsprogramme für angeschlagene Kliniken sind von Land und Bund zwar angekündigt. Geld fließt aber noch nicht. Die in Aussicht gestellten Hilfspakete sind nach Auskunft von Geschäftsführer Markus Funk zudem noch nicht konkret genug, um damit planen zu können.

Lauterbach kündigt neue Krankenhausfinanzierung an

Erst am Dienstag hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine bundesweite Reform zur Krankenhausfinanzierung angekündigt. So sollen die Kliniken künftig mehr Geld für das gesicherte Vorhalten von Leistungen bekommen und sich die Vergütung der Einrichtungen nicht mehr vorrangig an den sogenannten Fallpauschalen orientieren. Dies käme kleineren kommunalen Häusern wie der Imland-Klinik entgegen. Bis die Pläne möglicherweise umgesetzt werden, könnte es für Imland jedoch schon zu spät sein.

Landrat Rolf-Oliver Schwemer fordert als Chef des Klinik-Aufsichtsrats Soforthilfe. © Quelle: Frank Peter

Als Vorsitzender des Imland-Aufsichtsrats äußerte sich am Mittwoch Landrat Rolf-Oliver Schwemer zu den Plänen des Gesundheitsministeriums: „Die Vorschläge sehen ganz tiefgreifende Veränderungen des aktuellen Finanzierungssystems vor. Eine solche Reform wird einen gehörigen Zeitraum für die Umsetzung benötigen. Sollten sich dann in einigen Jahren tatsächlich substanzielle Verbesserungen für kleinere Kliniken ergeben, dürfte es für manche Krankenhäuser bereits zu spät sein“, warnt Schwemer. „Ihnen werden die zurzeit nicht refinanzierten Kosten vorher das Genick gebrochen haben. Deshalb sind ergänzende Sofortmaßnahmen erforderlich, um die strukturelle Unterfinanzierung kleinerer Kliniken umgehend zu beseitigen“, so Schwemer.

Vorerst ist also weiterhin der Kreis in der Pflicht. Am Donnerstag (8. Dezember) kommt der Hauptausschuss ab 17 Uhr im Rendsburger Kreishaus zu seiner nächsten Sitzung zusammen, um den Haushalt des kommenden Jahres beraten. Mit auf der Tagesordnung: die Imland-Klinik.