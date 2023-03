﻿Ortsentwicklung: Ziel ist ein „lebendiges Blumenthal“

Bürgermeister Johann Brunkhorst (links) und Thomas Willers an der Fläche in der Ortsmitte von Blumenthal, die neu gestaltet werden soll.

Blumenthal. Eine Wasserspielanlage? Eine Streuobstwiese? Eine Ladestation? Was könnte alles im Rahmen der Ortsentwicklung von Blumenthal auf der neuen Fläche in der Ortsmitte der Gemeinde entstehen? In der Strategie- und Planungsgruppe hat man viele Ideen, die auf der Fläche umgesetzt werden könnten.

Coronabedingt konnte die Ortsentwicklung nicht so durchstarten, wie man es sich in Blumenthal wünscht. Dennoch wurde in der Vergangenheit schon einiges auf den Weg gebracht. Im Sommer 2021 startete das Thema Ortsentwicklung mit einem Outdoor-Workshop, bei dem sich die Bürgerinnen und Bürger einbringen konnten.

Blumenthal: Gemeinde kauft Fläche im Zentrum für die Ortsentwicklung

Unterschiedliche Handlungsfelder wie Bauen, Wohnen, Ortsbild ebenso wie Wirtschaft und Infrastruktur, aber auch Klimaschutz, Energie und Mobilität sowie Miteinander, Leben und Daseinsvorsorge wurden dabei in den Fokus gerückt.

Inzwischen ist man in Blumenthal schon wieder einen großen Schritt weiter. „Immer wieder ist aufgefallen, dass in der Gemeinde ein richtiger Ortskern fehlt“, erläutert Bürgermeister Johann Brunkhorst (AWB). „Wir haben zwar ein tolles Dorfgemeinschaftshaus, aber das befindet sich eher in einer Randlage.“

Das soll sich nun ändern, die Gemeinde hat eine Fläche im zentralen Innenbereich – parallel zur Manhagener Straße mit Anbindung an die Dorfstraße – erworben. Das Areal ist rund 5500 Quadratmeter groß, dort befinden sich unter anderem ein verlandeter Teich, aber auch Teile einer kleinen Streuobstwiese.

„Wir haben 450 000 Euro als Gemeinde investiert, um die Fläche zu kaufen“, erläutert Brunkhorst. „Wir haben dort alten und schönen Baumbestand, an der einen Seite befindet sich ein verlandete Teich, im hinteren Teil befindet sich eine Streuobstwiese, die Fläche ist ideal, um sie zu entwickeln“, fügt er hinzu.

Für den Bürgermeister steht fest: „Das ist ein Areal, in dem wir die Ortsentwicklung der Gemeinde voran bringen können“, erklärt Brunkhorst, neben ihm steht Thomas Willers und nickt zustimmend. Beide gehören der Strategie- und Planungsgruppe an, die sich intensiv mit der Entwicklung der Gemeinde auseinandersetzt.

Blumenthal: Bürgerbeteiligung bei jedem Planungsschritt

Erste Entwürfe hat das Planungsbüro Alse bereits vorgelegt. „Es ist vieles möglich, für uns ist wichtig, dass eine Spielfläche für Jüngere, aber auch eine Aufenthaltsfläche für Ältere entsteht“, betont Willers und fügt hinzu: „Außerdem werden wir die Bürgerinnen und Bürger bei jedem Planungsschritt beteiligen.“

Das Ziel sei ein „lebendiges Blumenthal“, so Brunkhorst. Und wer sich die ersten Planungsentwürfe ansieht, merkt schnell, dass Lebendigkeit auch im Fokus der Planungen steht. Ob es eine Boule-Bahn ist, ein Tischtennis-Tisch oder ein Kletterparcours, eine Wasserspielanlage oder ein Beachvolleyballfeld – an Spiel- und Sportmöglichkeiten haben die Planer in ihren Entwürfen gedacht.

Aber Brunkhorst und Willers gehen noch einen Schritt weiter. „Wir wollen mit der Gestaltung der vorderen Fläche im kommenden Jahr beginnen. Für den hinteren Teil haben wir auch schon Ideen, beispielsweise Tinyhouses als Treffpunkt mit Café-Charakter oder auch auch der Errichtung eines altersgerechneten Wohngebäudes“, verrät Brunkhorst. Dafür werde nach einem Investor gesucht. „Wir wollen das ehemalige Ortszentrum revitalisieren.“