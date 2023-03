﻿Erstes Frühstücksforum seit Corona: Pflege war das Thema in Gettorf

Gettorf. Der Saal im Hotel „Stadt Hamburg“ in Gettorf war am Dienstagmorgen gut gefüllt. Zum ersten Frühstücksforum des Seniorenbeirates Gettorf nach der Corona-Pause hatten sich 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Mit Barbara Scheel hatte der Seniorenbeirat eine kompetente Referentin gewinnen können. Die stellvertretende Pflegedienstleiterin des Diakonievereins Gettorf ist in der Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen tätig. Sie gab wertvolle Tipps für ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Antrag auf Pflegegrad gilt es hartnäckig zu sein

Wenn Pflegebedürftigkeit eintritt, muss zunächst ein Antrag auf einen Pflegegrad gestellt werden. Barbara Scheel rät dringend dazu, die zuständige Gutachterin nicht allein zu empfangen, sondern gemeinsam mit einer Person des Vertrauens. Wichtig sei auch, die eigenen Möglichkeiten nicht schön zu reden. Aber auch bei realistischer Schilderung der eigenen Defizite und der Anwesenheit einer zweiten Person sei das keine Garantie dafür, dass auf Anhieb ein angemessener Pflegegrad bewilligt werde.

Häufig würde der erste Antrag abgelehnt. Dann sei es wichtig, Widerspruch einzulegen, so Scheel. „Ein Dreizeiler genügt, in dem steht, dass frist- und formgerecht Widerspruch eingelegt wird“, so die Expertin. „Die Begründung kann später nachgeliefert werden“, ergänzte Maria Apel, Vorsitzende des Seniorenbeirates. Denn: Nach einem frist- und formgerechten Widerspruch muss eine Zweitbegutachtung stattfinden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterstützung für Senioren aus mehreren Quellen

Die Pflegekassen unterstützen bei ambulanter Pflege je nach Pflegegrad und abhängig davon, ob ein professioneller Pflegedienst oder Privatpersonen die Pflege übernehmen, mit Beträgen von 316 bis 2095 Euro. Bei Pflege durch Privatpersonen zahlen die Pflegekassen 316 Euro (Pflegegrad II), 545 Euro (Pflegegrad III), 728 Euro (Pflegegrad IV) und 901 Euro (Pflegegrad V). Bei Pflege durch einen professionellen Pflegedienst zahlen die Pflegekassen 724 Euro (II), 1363 Euro (III), 1693 Euro (IV) und 2095 Euro (V).

Für die Pflegegrade I bis V gibt es zusätzlich 125 Euro im Monat von den Pflegekassen zur Unterstützung im Haushalt und Garten, bei Begleitung und Hilfe im Alltag. Dieser Betrag darf bei den Pflegegraden II bis V nicht für die Pflege eingesetzt werden.

Bei allen Fragen rund um die Pflege berät der Diakonieverein. Kontakt: Montag bis Freitag, von 8 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung, Tel.: 04346/412052; E-Mail: info@diakonie-gettorf.de

Diakonieverein Dänischer Wohld sucht Fachkräfte

Der ambulante Pflegedienst des Diakonievereins Dänischer Wohld beschäftigt nach Angaben von Scheel derzeit 40 Mitarbeitende und versorgt 700 Kunden in den Gemeinden des Dänischen Wohld. Zurzeit kann der Diakonieverein alle Kundenwünsche erfüllen. Alle Stellen sind besetzt. Doch demnächst gehen drei Mitarbeiterinnen in den Ruhestand. „Falls Sie also jemanden kennen sollten“, wandte sich Barbara Scheel an die Anwesenden: „Pflege ist ein sehr schöner Beruf und die Diakonie ist ein guter Arbeitgeber.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anlaufstelle für Senioren in Gettorf (ASS)

Maria Apel, Vorsitzende des Seniorenbeirates, machte auf das Angebot der Anlaufstelle für Senioren (ASS) aufmerksam. Das niederschwellige Beratungsangebot wird von der Gemeinde Gettorf finanziert. Britta Sellmer steht in der ASS für die Fragen aller Art zur Verfügung. Das Büro befindet sich im DRK-Haus auf der Herrenstraße 1 / Erdgeschoss.

Öffnungszeiten der ASS: Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Kontakt: Tel.: 04346/9262556; E-Mail: anlaufstelle-senioren-gettorf@web.de