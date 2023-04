﻿Erstes großes Dartturnier der Vineta Wolves

Auf die Darts, fertig, los! In Schacht-Audorf wird am 27. Mai das erste große Dartturnier von der Dartsparte des TSV Vineta Audorf ausgerichtet. Der Andrang ist groß: fast die Hälfte der knapp 100 Plätze ist bereits belegt.

Schacht-Audorf. Die Dartsparte des TSV Vineta Audorf lädt für 27. Mai zum Vineta Wolves Open-Dartturnier ein. Damit findet eines der größten Dartturniere Schleswig-Holsteins im beschaulichen Schacht-Audorf statt. Knapp 100 Teilnehmende können auf 16 Dartscheiben ihr Können unter Beweis stellen. Dafür leiht sich der TSV Vineta vom Schleswig-Holsteinischen Dartverband mobile Anlagen aus, die in der vereinseigenen Sporthalle aufgebaut werden.

Der Andrang auf dieses besondere Event ist groß: Fast die Hälfte der verfügbaren Plätze ist bereits belegt, obwohl die Anmeldefrist erst in gut vier Wochen endet. Willkommen sind alle Spielerinnen und Spieler, egal ob Profi oder unerfahren. Jugendliche unter 18 Jahren brauchen allerdings einen erwachsenen Begleiter, um teilnehmen zu können.

Dartturnier in Schacht-Audorf bereits zur Hälfte ausgebucht

Das Startgeld beträgt zwölf Euro und wird in Form von Preisen vollständig an die Spieler ausgeschüttet. In einer Gruppenphase spielen die Teilnehmenden um den Einzug in die K.O.-Phase, dementsprechend wird auch jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin mindestens vier Spiele absolvieren können.

Die Anmeldungen für das Turnier werden online bis zum 20. Mai entgegengenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt muss auch das Startgeld per PayPal oder Überweisung eingegangen sein. Ab 15 Uhr kann sich dann am 27. Mai im Sportheim Vineta Audorf, Am Sportplatz 1, eingeworfen werden, um 16 Uhr startet das Turnier. Für Essen und Getränke wird ebenfalls gesorgt sein.