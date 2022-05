Ersthelfer retteten 84-Jährige aus Baggersee in Neumünster

Was ist einer 84-Jährigen beim Schwimmen in einem Baggersee in Neumünster passiert? Auch am Freitag gab es auf diese Frage keine Antwort. Am Himmelfahrtsfeiertag um 16.30 Uhr hatten Ersthelfer den Rettungsdienst alarmiert und die unterkühlte Seniorin aus dem Wasser gezogen.

Neumünster.Wie es zu dem Badeunfall am Himmelfahrtstag in einem Baggersee an der Ehndorfer Straße in Neumünster gekommen war, konnte auch am Freitag nicht geklärt werden. Fakt ist: Eine 84-Jährige ist von Ersthelfern aus dem Wasser gerettet worden und mit einer lebensbedrohlichen Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht worden. Zu ihrem Zustand wurde am Freitag nichts bekannt. Die Polizei will am Montag klären, ob sie Ermittlungen einleiten wird.

Ersthelfer hatten am Feiertag gegen 16.30 Uhr die Feuerwehr über 112 alarmiert, weil sie eine ertrinkende Frau in der ehemaligen Kiesgrube beobachtet hatten. „Als die Berufsfeuerwehr mit dem Wasserrettungszug fünf Minuten später eintraf, hatten die Ersthelfer die Frau bereits an Land gezogen und ihr somit das Leben gerettet“, betonte Einsatzleiter Fabian Schmidt von der Berufsfeuerwehr.

Feuerwehr Neumünster: Körpertemperatur lag nur bei 28 Grad

Die Frau sei mit einer Körpertemperatur von 28 Grad stark unterkühlt gewesen und habe kurz vor der Bewusstlosigkeit gestanden. Nach der medizinischen Erstversorgung durch Notarzt und Sanitäter wurde die Seniorin ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster gebracht. Dort ist sie auf der Intensivstation aufgenommen worden, teilte die Berufsfeuerwehr mit. Über ihren Zustand hatte die Feuerwehr am Freitag keine neuen Informationen.

Polizei Neumünster entscheidet Montag, ob Ermittlungen eingeleitet werden

Was der Frau am oder im See passiert ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Nach Angaben der Feuerwehr war die 84-Jährige mit dem Fahrrad am Baggersee unterwegs. Die Polizei hat von dem Vorfall Kenntnis bekommen, ermittelt derzeit aber nicht. „Der Fall lief über die Rettungsleitstelle, mehrere Rettungsdienste, dazu noch aus unterschiedlichen Kreisen, waren an der Rettung beteiligt. Wenn am Montag alle wieder im Dienst sind, wird sich auch die Polizei ein Bild vom Fall machen“, teilte die Pressestelle der Direktion in Neumünster mit.

Es gebe viele Fragen, die offen seien: Ist es ein Unfall oder ein medizinischer Notfall gewesen, den die Frau erlitten habe, so der Pressesprecher. Von einem Fremdverschulden geht die Polizei in diesem Fall nicht aus.