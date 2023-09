﻿Windpark Quarnbek: Erweiterung fast nur noch Formsache

Quarnbek. Jahrelang war die Diskussion um eine Erweiterung der Windkraftanlage in Quarnbek heftig am Rotieren. Jetzt hat die Kommunalpolitik das sogenannte gemeindliche Einvernehmen erteilt. Aller Voraussicht nach kann damit bald Baurecht zur Errichtung von drei weiteren Windrädern geschaffen werden.

Drei 150-Meter-Windräder an der Kreisstraße am Rand der Gemeinde Quarnbek verrichten schon seit dem Jahr 2016 ihre Arbeit, nun sollen drei weitere mit jeweils 200 Meter Höhe dazukommen. Gestritten wird darüber bereits seit 2020. Zwar sprachen sich im März 2022 bei einem Bürgerentscheid nur knapp 29 Prozent der Wahlberechtigten gegen das Vorhaben aus, doch beigelegt sind die Meinungsverschiedenheiten im Dorf immer noch nicht.

Endgültiges Ja zu mehr Windkraft in Quarnbek steht kurz bevor

Das zeigte sich auch in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Beraten und am Ende auch beschlossen wurde das gemeindliche Einvernehmen zur Windpark-Erweiterung. Damit stehe das Planungsverfahren zumindest grundsätzlich kurz vor dem Abschluss, erläutert Bürgermeister Johann Schirren (Grüne). Noch etwa zwei Monate könnte es nach seiner Schätzung dauern, bis letztlich die Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde ihren Segen erteilt hat.

In Windeseile in die Höhe schießen die Masten dann aber immer noch nicht. „Dieses Jahr passiert gar nichts mehr“, glaubt der Quarnbeker. Die in Sehestedt ansässige Denker & Wulf AG, die das Projekt betreibt, rechnet laut Schirren bestenfalls mit einem Baubeginn Ende 2024 oder Anfang 2025.

Enthaltungen aus den Reihen der neuen Fraktion

Abgeschlossen werden soll für den Windpark– wie im Bürgerentscheid bestätigt – ein städtebaulicher Vertrag zwischen Gemeinde und Investorin, während die dem Projekt kritisch gegenüberstehende Initiative „Quarnbeker Wind“ vergeblich für eine zwar weiter reichende, aber auch teure und eher langwierige Bauleitplanung plädiert hatte.

Teils unter lautstarken Unmutsäußerungen aus den Reihen des Publikums wurde nun in der Gemeindevertretung noch einmal lebhaft debattiert, als es ums Einvernehmen zur Windpark-Erweiterung ging. Mit acht Stimmen bei vier Enthaltungen ging das Thema formell zwar einstimmig durch, besonders aus den Reihen der frisch fusionierten Fraktion aus den Wählergemeinschaften „WIR“ und „Zusammen Aktiv für Quarnbek (ZAQ)“ gab es aber Kritik.

Kritik weniger Ausgleichsfläche für Windpark Quarnbek

Fraktionsvorsitzender Stephan Lepper formuliert es so: „Uns ist bewusst, dass keine baurechtlichen Gründe gegen das gemeindliche Einvernehmen sprechen. Daher hat sich die Mehrheit unserer Fraktion - anstatt mit Nein zu stimmen - der Stimme enthalten, um deutlich zu machen, dass hier etwas gegen gemeindliche Interessen geschieht und die Gemeinde sich schlecht verkauft hat.“

„Ein Wanderweg zwischen den Ausgleichflächen wäre schön, aber der Naturschutz rät audrücklich davon ab“, sagt Bürgermeister Johann Schirren. © Quelle: Beate König

Das Unbehagen bezieht sich vor allem darauf, dass die Denker & Wulf AG die vertraglich vereinbarte Ausgleichsfläche verringert habe und „nur noch der rechnerischen Notwendigkeit und den wirtschaftlichen Interessen der Landeigentümer und Investoren“ folge.

Für Bürgermeister Schirren hingegen wäre in dieser Hinsicht mehr zwar immer schön, Fakt sei aber, dass es statt der vorgeschriebenen 9,2 Hektar Ausgleichsfläche für den Naturschutz immer noch etwa 15 Hektar geben soll.

Nachvollziehbar ist für den Grünen indes der Wunsch nach einem Wanderweg zwischen der vorhandenen und der künftigen Ausgleichsfläche. Man verzichte darauf jedoch auf ausdrücklichen Rat von Naturschutzorganisationen und -behörden. Mit Rücksicht etwa auf Bodenbrüter wäre deren Einschätzung zufolge ein Weg mitten durch zwei geschützte Gebiete alles andere als zielführend.

