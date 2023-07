﻿Beispiel Kita Ostenfeld: 6 Tipps für Mint-Bildung bei Kindern

Ostenfeld. Hannes schiebt ein Blatt unter das gleißende Licht des Mikroskops. Er dreht an einem Rädchen, bis das Bild auf einem Bildschirm daneben scharf ist. Der Junge deutet auf die Äderchen, die klar zu erkennen sind. Nach und nach schiebt er eine Hagebutte, eine Blüte und ein weiteres Blatt unter das Mikroskop – alles draußen gesammelt.

Hannes und die anderen Kinder der Pädiko-Kita „Die kleinen Störche“ in Ostenfeld haben sich zum Tag der kleinen Forscher spielerisch mit Mathematik, Informatik, Natur und Technik (Mint) auseinandergesetzt.

Aber auch das ganze Jahr über vermittelt die Kita in Ostenfeld im Alltag Entdeckergeist. Sie arbeitet dabei zusammen mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel, die als Partnerin der Stiftung „Kinder forschen“ Mint-Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte anbietet.

Die sechs wichtigsten Tipps, wie Kitas und Eltern Kinder an Natur und Technik heranführen können:

Mint-Bildung in Kitas kann früh beginnen

Die Fortbildungen im Rahmen der „Stiftung Kinder forschen“ sind auf Mint-Bildung für Kinder zwischen drei bis zehn Jahren ausgerichtet. Aber auch schon mit jüngeren Kindern könne man sich gemeinsam auf die Suche nach Antworten begeben, sagt Britta Pries, die bei der IHK zu Kiel das Netzwerk „Kinder forschen“ koordiniert. Wichtig sei vor allem, früh und altersgemäß anzufangen.

Kinder in die Suche nach Lösungen einbinden

„Es ist ganz wichtig, selbst etwas zu erarbeiten“, sagt Monika Clausing, Geschäftsführerin von Pädiko. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten die Kinder beim Entdecken statt ihnen nur Dinge zu erklären. Die Kinder sollen lernen, selbst nach Lösungen suchen zu können und sich trauen, Regeln zu hinterfragen.

Natur und Technik erlebbar machen

Hier krabbelt ein Käfer, wie viel Beine hat er? Warum fällt ein Ball nach unten, wenn ich ihn loslasse? Wie fühlen sich Sand und Wasser an? Mint-Bildung für Kita-Kinder soll erlebbar sein. „Das hat was mit Haptik, Erleben, Gefühlen zu tun“, sagt Clausing. Eine Gruppe der Kita in Ostenfeld hat zum Beispiel ein Wut-Barometer gebaut: In eine Flasche füllen die Kinder Wasser für Wut und Öl für gute Laune und sehen dabei, dass sich Öl und Wasser nicht mischen.

Mint-Themen genderneutral vermitteln

Das Ziel sei, Mint-Bildung genderneutral zu vermitteln, sagt Pries. „Da sollten wir keinen Unterschied machen, der Wissensdurst ist unabhängig vom Geschlecht“, sagt Christine Aschenberg-Dugnus, Bundestagsabgeordnete der FDP. Sie besuchte am Mittwoch den Tag der kleinen Forscher in der Kita Ostenfeld.

Tipp für Fragen zu Natur und Technik: Experten einladen

Man müsse nicht immer selbst alles erklären können, sondern könne sich Unterstützung von Menschen mit Expertise holen, sagt Clausing. Die Kita in Ostenfeld habe zum Beispiel einen Experten vom Forstamt eingeladen, nachdem die Gruppen beim Müllsammeln oft Knochen gefunden hätten, erzählt Kita-Leiterin Petra Zeitzmann. Auch Künstlerinnen und Künstler sind zu Gast, um ihr Fach zu zeigen.

Eltern und Familie in Mint-Bildung einbinden

Die Kita Pädiko in Ostenfeld veranstaltet Elternabende, bei denen die Eltern selbst Experimente ausprobieren können. Selbst mit anfassen, auch beim Essen kochen oder Tisch decken, das solle auch zu Hause weitergelebt werden, sagt Zeitzmann.

„Dieser Transport in die Familien muss gelingen“, sagt Pries von der IHK. Naturwissenschaftliche Phänomene lassen sich laut ihr auch mit alltäglichen Materialien wie Kronkorken, Zucker, Mehl oder Knete verdeutlichen: „Man muss keinen Chemiekasten kaufen.“

