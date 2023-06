﻿Spaziergänger staunen: Wie kommen schwarze Schwäne auf den Felder See?

Felde. Im Abendlicht erkannte Horst Stindt, Anwohner aus Felde, zwei schwarze Schwäne auf dem Felder See. Was den Passanten wunderte: Die Tiere blieben immer auf Abstand zueinander und in der Mitte des Sees. Eine direkte See-Anwohnerin klärt auf: Es handelt sich um Attrappen.

Die Anwohnerin erklärt den Zweck der Kunststoff-Schwan-Installation: „Sie sollen Raubvögel wie beispielsweise den Kormoran davon abhalten, im See zu fischen.“ Sie hat festgestellt: Die Abschreckung durch die schwarzen Kunststoff-Schwäne wirkt. Es sind deutlich weniger Wasservögel am See. Nur Enten lassen die schwimmenden Vogelscheuchen kalt.

Der rund fünf Hektar große Felder See ist ein Privatgewässer, er gehört allen Anrainern. Sie haben dort Angelrecht. Die Anwohnerin berichtet: Die Kunststoff-Trauerschwäne wurden mit Ketten im See verankert. Besonderheit der Attrappen: Sie wirken dank eines beweglich montierten Halses lebensecht. „Er dreht sich bei Wind.“

Feuerwehr rückte zur Rettung der täuschend echten Vogelattrappen in Felde aus

Die täuschend echten Schwan-Attrappen lösten bereits einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Felde aus. Spaziergänger hatten wegen des immer gleichen Standorts der Tiere auf dem See vermutet, dass die Tiere sich verheddert hatten, und die Wehr alarmiert. Als sich der Irrtum herausstellte, spendierten die Spaziergänger als Entschädigung für den Einsatz zur Rettung der schwimmenden Vogelscheuchen etwas in die Mannschaftskasse.

Gefangenschaftsflüchtlinge: Trauerschwäne stammen aus Australien

Echte schwarze Schwäne sind in unseren Breiten eine Rarität. Ursprünglich stammen sie aus Australien. „Es gibt weltweit nur eine Schwanenart mit schwarzen Federn“, berichtet Natascha Gaedecke vom Nabu. Entdeckt man eins der schwarzen Tiere, sorgt es durch seine ungewöhnliche Färbung genau wie weiße Hirsche für hohe Aufmerksamkeit.

Schwarze Schwäne bleiben lebenslang ein Paar. © Quelle: Mei Yongcun

Bundesweit sind dem Nabu 30 bis 40 Brutpaare bekannt, in Schleswig-Holstein kommen Trauerschwäne nur vereinzelt vor.

Trifft man sie in Freiheit an, handelt es sich um sogenannte Gefangenschaftsflüchtlinge, die aus Tierparks oder aus privaten Parkgewässern entflogen sind. Echte Trauerschwäne leben in Gruppen, „sie vergesellschaften sich im Winter bei uns auch mit weißen Höckerschwänen oder Singschwänen“, berichtet Natascha Gaedecke.

