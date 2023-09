Kostenfrei bis 13:26 Uhr lesen

Segelregatta vor Schilksee

Reichlich was los am langen Segel-Wochenende: Bundesweit geht es um deutsche Meistertitel in verschiedenen Klassen, auf der Strander Bucht sucht die Europe-Klasse ihre Titelträger. Mit dabei ist ein ehemaliger und der amtierende Weltmeister.