﻿Tempo 30, Verkehrsberuhigung, Premiumroute: Wie wird Eckernförde zur Fahrradstadt?

Eckernförde. Die Durchfahrtsstraße auf Tempo 30 drosseln, Park & Bike-Systeme installieren und mehr Zonen verkehrsberuhigen – könnte so der Weg zu einer Fahrradstadt Eckernförde aussehen? Bei der 1. ADFC-Mobilitätswoche drehte sich alles um das Thema Verkehrswende. So fand am Sonnabend, 6. Mai, in der Stadthalle ein Mobilitätskongress statt. In einer Podiumsdiskussion ging es um mögliche Maßnahmen, Eckernförde fahrradfreundlicher zu machen.

Zurzeit lässt die Lage scheinbar zu wünschen übrig: Beim Ende April veröffentlichten Fahrradklima-Test erhielt Eckernförde die Schulnote 4. Damit verschlechterte man sich gegenüber den Vorjahren – 2016 war es noch eine 3,4. „Ohne die Sprottenflotte hätten wir einen blauen Brief bekommen“, kommentierte Manfred Kepura, Sprecher des ADFC Eckernförde.

Sprottenflotte in Eckernförde: Experte würde Stationen verdoppeln

Seit April 2021 ist die Sprottenflotte, das Bikesharing-System der Kiel-Region, in Eckernförde vertreten – inzwischen mit 14 Stationen. „Das können noch deutlich mehr werden“, lautete das Urteil von Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim. „Ich könnte mir 30 Stationen für Eckernförde gut vorstellen.“

Als Nächstes will die Kiel-Region unter anderem den Ausbau der Radverbindung zwischen Kiel und Eckernförde angehen. Eine Machbarkeitsstudie liegt bereits vor. Dass auf dem Weg zur Fahrradstadt auch die Anbindung ans Umland wichtig ist, betonte auch Stefanie Meyer, Landesvorsitzende des ADFC. „Bisher haben wir oft insular gedacht und gebaut. Was wir jetzt brauchen, ist ein Netzkonzept.“ Außerdem müsse man mit dem ÖPNV zusammenarbeiten. „Das Fahrrad allein wird die Verkehrswende nicht lösen, gerade im ländlichen Raum nicht.“

Verkehrswende: Eckernförder Bahnhof soll besser angebunden werden

Mit mehreren konkreten Maßnahmen sehen der ADFC und Experte Monheim die Möglichkeit, aus Eckernförde eine fahrradfreundliche Stadt für Touristen und Einwohner zu machen.

Eine ist das Einrichten von außerhalb gelegenen Park & Bike-Parkplätzen, an denen Touristen aufs Fahrrad umsteigen können, vor allem in Kooperation mit einem Leihfahrradsystem wie der Sprottenflotte.

Auch das Potenzial des Eckernförder Bahnhofs soll besser genutzt werden. Hier fehlten Gepäckablagemöglichkeiten, die Busanbindung sei vor allem am Sonntag extrem schlecht, so Wolfgang Kromat, Mitarbeiter der Eckernförder Touristik und engagiert im Verkehrsclub Deutschland (VCD). Verkehrsexperte Monheim schlug zur Problemlösung ein eigenes Stadtbussystem vor.

Durchgangsstraße: B76 durch Eckernförde mit Tempo 30?

Außerdem plädierte er dafür, die viel befahrene Durchgangsstraße zur Fahrrad-Premiumroute auszubauen. Zusätzlich solle Eckernförde sich bemühen, sie komplett auf Tempo 30 zu drosseln.

„Auch brauchen wir viel mehr verkehrsberuhigte Zonen, vor allem wenn Wohnraum neu erschlossen wird“, so Monheim. „Statt Fahrbahn und Fußweg streng zu trennen, ist es oft besser, eine Fläche zu schaffen, in der man aufeinander Rücksicht nimmt und langsam fährt“, sagte auch Kromat.

Es gelte nun vor allem, die Kommunalpolitik in die Pflicht zu nehmen, so ADFC-Mitglied Michael Jordan, der die Podiumsdiskussion moderierte. Dass die Eckernförder Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) als Schirmherrin der Aktionswoche auftrat, sei ein positives Zeichen. „Wir brauchen politischen Willen, viel Beteiligung und eine gute Kommunikation“, sagte Jordan. Dann könne man auch in Eckernförde die Lebensqualität haben, von der man zurzeit nur träume.