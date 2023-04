﻿Gettorfer und Eckernförder Bahnhof in der Kritik

Der ADFC Schleswig-Holstein hat die Bahnhöfe im Land auf die Unterbringungsmöglichkeiten von Fahrrädern überprüft und bewertet. Gettorf und Eckernförde schneiden in der Bewertung schlecht ab. Das sagen die Pendlerinnen und Pendler an den Bahnsteigen.

Eckernförde/Gettorf. Mobilitätswende? Fehlanzeige! So lautet das strenge Urteil des ADFC Schleswig-Holstein in Bezug auf die Unterbringungsmöglichkeiten von Fahrrädern an den Bahnhöfen Schleswig-Holsteins. Denn der Landesverband Schleswig-Holstein des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs hat die Radabstellanlagen aller Bahnhalte in Schleswig-Holstein überprüft und bewertet. Die Hälfte aller Bahnhöfe ist dabei durch den Test gefallen. Darunter auch der Eckernförder und Gettorfer Bahnhof.

Aufgrund des Klimawandels nutzen immer mehr Pendler die Bahn, um zur Arbeit zu gelangen. Der Weg zum Bahnhof wird dabei immer öfter mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ein wichtiger Faktor dafür ist jedoch, dass es auch eine gute Abstellanlage am Bahnhof gibt, damit Pendlerinnen und Pendler ihr Zweirad sicher untergebracht wissen.

„Hälfte der Bahnhöfe im Land verfügt über keine oder deutlich zu wenige Abstellanlagen“

Doch wie fahrradfreundlich sind Schleswig-Holsteins Bahnhöfe? Diese Frage hat sich der ADFC Schleswig-Holstein gestellt und hat alle 179 Bahn- und S-Bahnhalte bewertet. Das Ergebnis fasst Stephanie Meyer, Landesvorsitzende des ADFC Schleswig-Holstein, zusammen: „Leider verfügt die Hälfte der Bahnhöfe bei uns im Land über gar keine oder deutlich zu wenige gute Abstellanlagen für Fahrräder.“ Sichere und komfortable Abstellanlagen seien aber essenziell, denn nur, wer sein Rad auch am Ende des Tages wiederbekomme, nutze es auch für die Fahrt zum Bahnhof.

So bewertet der ADFC SH die Bahnhalte Der ADFC Schleswig-Holstein hat die Radabstellanlagen aller Bahnhalte in Schleswig-Holstein überprüft und bewertet. Fast die Hälfte der Halte verfügen über gar keine oder deutlich zu wenige gute Abstellanlagen für Fahrräder. Auch die Bahnhöfe in Eckernförde und Gettorf wurden bewertet – und schneiden alles andere als gut ab. Laut Bericht des ADFC Schleswig-Holstein kommt am Bahnhof Eckernförde auf 15 Fahrgäste weniger als ein guter Fahrradstellplatz. Das entspricht der Note 5. In Gettorf fällt das Urteil sogar noch schlimmer aus: Laut ADFC Schleswig-Holstein seien hier keine guten Stellplätze vorhanden. Ergebnis: Note 6. Als Datengrundlage für die Erhebung wurde eine Erfassung der Nah.SH GmbH aus dem Jahr 2020 genutzt. In dieser wurden alle Bahnhalte im Januar und Februar 2020 besichtigt und die vorhandene Fahrradabstellinfrastruktur erfasst und kategorisiert. Diese Daten wurden im Januar 2023 um alle Abstellanlagen ergänzt, welche im Rahmen des Nah.SH „Bike+Ride“-Programms seit 2020 errichtet wurden oder noch im Jahr 2023 errichtet werden sollen.

Unter den Pendlerinnen und Pendlern in Gettorf und Eckernförde am Freitagmorgen zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. „Hier in Gettorf gibt es schlichtweg zu wenig Abstellmöglichkeiten. Da muss man dann oft auf ein Geländer oder Ähnliches ausweichen“, so Dirk Tessin, der mit der Bahn weiter nach Kiel fahren möchte. Die Möglichkeit, das Fahrrad wegschließen zu können, fehle in Gettorf komplett.

Menschen in Eckernförde wünschen sich mehr sichere Abstellmöglichkeiten

Auch Tanja Indorf greife deshalb eher weniger auf das Fahrrad zurück: „Wenn ich mit dem Fahrrad zum Gettorfer Bahnhof fahre, nehme ich schon eher mein altes Rad, aus Angst, dass mein neues geklaut werden könnte.“ Für Barbara Elbeshausen sind die vorhandenen Fahrradständer sehr veraltet: „Von den Bügeln dort ist leider nur jeder zweite oder dritte überhaupt nutzbar.“ Gut finde sie jedoch, dass die Abstellmöglichkeiten zumindest direkt am Bahnsteig sind.

Mali Lazell ist an diesem Morgen auf dem Weg nach Zürich, ihr Fahrrad hat sie mit dabei. „Per se bin ich definitiv dafür, mehr abschließbare Unterbringungsmöglichkeiten in Eckernförde zu schaffen.“ Insgesamt müsse es für Fahrradfahrerinnen und -fahrer leichter werden, die Fahrräder sicher unterzubringen. „Außerdem müsste es auch mehr E-Ladestationen für E-Bikes geben.“

Sichere Abstellmöglichkeiten könnten ausschlaggebend sein für Entscheidung pro Fahrrad

Auch Jens Loewer findet, dass es am Bahnhof in Eckernförde zu wenig Boxen für Fahrräder gebe. „Der Bau eines abschließbaren Fahrradhauses steht noch aus – bis dahin möchte ich mein E-Bike hier allerdings nicht gern unterstellen. Das könnte schnell geklaut werden.“

Besonders in Regionen ohne gute Busverbindungen zum nächsten Bahnhof falle die Wahl des Verkehrsmittels häufig auf das Auto, so Stephanie Meyer, Landesvorsitzende des ADFC Schleswig-Holstein. „Gute und sichere Radabstellanlagen können hier den Ausschlag für die Wahl des Fahrrades auf dem Weg zum Bahnhof geben.“ Mit einem Fahrrad erreiche eine durchschnittliche Person Ziele in zehn Minuten Entfernung, mit elektrischer Unterstützung erhöhe sich dieser Radius auf bis zu zehn Kilometer im Durchschnitt, so Meyer.