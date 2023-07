Fall von Wilderei? Hase mit einem Pfeil angeschossen

Kostenfrei bis 19:01 Uhr lesen

Wahl am 24. September

Am 24. September werden sich, Stand jetzt, zwei Kandidaten zur Wahl des Bürgermeisters in Kaltenkirchen stellen. Der von der CDU ins Rennen geschickte Kandidat Stefan Bohlen hat nun Konkurrenz von der SPD erhalten: Kolja Olef will ebenfalls Bürgermeister in Kaltenkirchen werden.