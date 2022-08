Beim Rotzgörenfestival wird ein bunte Kinderwelt mit vielen Aktionen und Veranstaltungen für die jungen Gäste eröffnet. Seit Freitag ist die Fantasterei in Techelsdorf in Kinderhand. Und die haben mächtig Spaß.

Techelsdorf. Strahlende Kinderaugen, Lachen an allen Ständen und in allen Zelten, gebanntes Zuhören bei den Lesungen und lauter Gesang beim Konzert von Liederlukas: Beim Rotzgörenfestival in der Fantasterei wird ein bunte Kinderwelt eröffnet, in die alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen eintauchen können. Seit Freitag ist die Fantasterei in Kinderhand, am Sonntag geht das dreitägige Spektakel zu Ende.

Es soll ein Skorpion sein, das steht schnell fest: Die 14-jährige Finja möchte eines von den Tattoos auf dem Oberarm haben, die es bei Julia Schiller gibt. Schiller ist zum ersten Mal mit einem Stand auf dem Rotzgörenfestival und sie gibt zu: „Bisher hatte ich kaum Zeit zum Durchatmen.“