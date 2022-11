Drei Jahre lang hat der örtliche Windmühlen- und Verschönerungsverein an diesem Buch gearbeitet. Jetzt ist „Gettorf – eine Gemeinde im Wandel der Zeit“ erschienen. Es zeigt die Geschichte des Dorfes mit fast 500 Bildern und erstaunlichen Fakten.

Gettorf. Das Archivteam des Gettorfer Windmühlen- und Verschönerungsvereins hat akribisch gearbeitet. Teils mehrmals pro Woche haben sich die engagierten Mitglieder in den vergangenen drei Jahren in der historischen Windmühle getroffen, alte Fotos aus dem Ort gesichtet, ausgewählt und die Geschichten zu den Motiven ausgegraben. Entstanden ist das Buch „Gettorf – eine Gemeinde im Wandel der Zeit“. Am Sonnabend wurde es in der Mühle Rosa vorgestellt.