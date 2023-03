﻿FDP in Bordesholm: Schwierige Entscheidung für Tina Schuster

Novum bei der Kommunalwahl in Bordesholm: In ihrer 35-jährigen Geschichte muss die FDP erstmals einen schwierigen Weg einschlagen. Dies sind die Gründe.

Bordesholm. Das hat es in der kommunalpolitischen Historie von Bordesholm noch nicht gegeben: Erstmals ringt die örtliche FDP bei der Kommunalwahl am 14. Mai nicht mit einer eigenen Liste um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler in Bordesholm. Seit Willi Lüdemann und der – im Oktober 2022 verstorbene – Helmut Berger den FDP-Ortsverband Bordesholm gründeten, traten die Freien Demokraten bei jeder Kommunalwahl an. Trotzdem könnten nach der Kommunalwahl FDP-Kandidaten in den Gremien vertreten sein.

In der jüngsten FDP-Mitgliederversammlung fanden sich nach längerem Ringen keine Akteure, die sich als Kandidaten für die Gemeindevertretung in Bordesholm aufstellen wollten. An der Mitgliederzahl habe es nicht gelegen, betont die FDP-Kreisvorsitzende Tina Schuster – aktuell zählt der Ortsverband 21 Mitglieder, in den vergangenen Jahren sechs Jahren kamen neun dazu. „Unsere älteren Mitglieder wie Willi Lüdemann und Ralf Schröter, die viele Jahre in der Gemeindevertretung mitgearbeitet haben, wollen mehr Zeit für ihre Enkelkinder haben und treten nicht mehr an“, erklärt die FDP-Kreisvorsitzende, die auch Beisitzerin im Bordesholmer Ortsverbandsvorstand ist.

FDP Bordesholm: Kandidaten beruflich zu eingespannt

Zudem lebt der größere Teil der FDP-Ortsverbandsmitglieder in den Umlandgemeinden und können deshalb nicht in Bordesholm antreten. Aber einige Akteure wie Umweltausschussmitglied Karsten Heesch, Bauausschussmitglied Falco Wieck oder Kay Heidemann, der sich im Abwasserzweckverband engagiert, wollen weiter in den Ausschüssen mitarbeiten – als bürgerliche Mitglieder. „Unsere Leute sind beruflich so eingespannt, dass ein Engagement als Gemeindevertreter nicht infrage kommt. Der Aufwand dort ist ungleich höher“, betont Tina Schuster.

Infos zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai 2023 Die nächste Kommunalwahl in Schleswig-Holstein steht am Sonntag, 14. Mai 2023, an. Gewählt wird in rund 1080 Gemeinden, in den vier kreisfreien Städten und in elf Kreisen. Bei der Gemeindewahl und der Kreiswahl handelt es sich um zwei selbstständige Wahlen. Die Gemeinde- und Kreisvertretungen werden für fünf Jahre bestimmt, und zwar für die Zeit vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2028. Wahlvorschläge müssen bis zum 20. März 2023, 18 Uhr, bei der Wahlleitung eingehen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen sowie alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Wer gewählt werden möchte, muss am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein. Neben dem Alter ist jeweils auch der Wohnort entscheidend. Die Wahllokale in den rund 2600 Wahlbezirken sind am 14. Mai zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet.

Als Lösung hat die FDP Bordesholm eine Kooperation mit der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWB) geschlossen. Je nach Wahlergebnis bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein könnten mehrere Liberale als bürgerliche Mitglieder nominiert und bei den konstituierenden Sitzungen in die Ausschüsse gewählt werden. Mit der UWB hat die FDP programmatisch viele Überschneidungen. „Das UWB-Programm ist sehr real und nicht spinnert. Das gilt auch für die Finanzierbarkeit von Maßnahmen, das steht bei der FDP schon immer ganz oben“, erklärt die 48-jährige Unternehmerin Schuster aus Schmalstede.

FDP Bordesholm ist für die UWB eine Verstärkung

Die UWB hat die Kooperation gern geschlossen. „Für uns ist das Bündnis mit der FDP ganz klar eine Verstärkung“, erklärt Hubert Hepp, der im Jahr 2013 als einziger Vertreter der Wählergemeinschaft in den Gemeinderat gewählt wurde. Fünf Jahre später verdoppelte die UWB ihr Ergebnis, seitdem sitzt auch Thorsten Pogge in der Gemeindevertretung Bordesholm.

Hepp und Pogge führen auch die zehnköpfige UWB-Liste in Bordesholm an. Die Wählergemeinschaft macht sich zudem Hoffnungen auf einen Stimmenzuwachs. „Die FDP tritt ja nicht mehr an, also können auch mehr Wähler ihr Kreuz bei uns machen“, sagt der 76-jährige Bordesholmer. Eine klare Aussage macht Hepp auch bei der Frage nach dem Bürgermeisterposten: „Keiner von uns wird als Bürgermeister kandidieren.“