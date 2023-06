﻿FDP-Kreischefin ist wieder Bürgermeisterin für die KWG in Schmalstede

Schmalstede. Tina Schuster (48), die nach dem Rücktritt von Stephan Repenning im Oktober 2022 die Amtsgeschäfte in Schmalstede übernommen hatte, bleibt Bürgermeisterin. Die FDP-Kreisvorsitzende, die in ihrer Heimatgemeinde in der Wählergemeinschaft KWG, die die einzige politische Kraft im Dorf ist, mitwirkt, wurde bei der konstituierenden Sitzung bestätigt.

Tina Schuster freut sich auf die fünfjährige Amtszeit. Die Freude über die einstimmige Wahl ist groß. Im Oktober 2022 hatte es zwei Gegenstimmen gegeben. Für sie ist Teamarbeit wichtig. Erster Stellvertreter ist Jan Wilms, zweite Stellvertreterin Britta Plambeck,

Schmalstede: Durch Corona ist Dorfleben zum Erliegen gekommen

Die Gemeinde liegt Tina Schuster, die 2022 als FDP-Landtagskandidatin gescheitert war, am Herzen. „Fast mein gesamtes Leben habe ich in Schmalstede verbracht, mir liegt das Dorf sehr am Herzen. Daher ist für mich immer klar, dass ich hier Verantwortung übernehmen möchte.“

Ein wichtiges Thema: Durch die Corona-Pandemie sei das Dorfleben fast vollständig zum Erliegen gekommen. Es soll wieder mehr Gemeinschaft in all seinen Facetten geben, die Bürgerinnen und Bürger sollen wieder näher zusammenrücken. „Ich freue mich über neue Ideen und Themen. Mir ist es wichtig, allen Einwohnern die Möglichkeit zur Mitgestaltung und Mitwirkung zu geben.“

Neu in der Gemeindevertretung sind Britta Plambeck, Jan Wilms, Thomas Puck und Benjamin Cordt. Ausgeschieden sind Nils Butenschön (nach 15 Jahren), Karen Bracker, zweite stellvertretende Bürgermeisterin, und Gaby Morgenstern (nach jeweils zehn Jahren) und Stephan Repenning nach ebenfalls 15 Jahren Amtszeit, von denen er neuneinhalb Jahre als Bürgermeister wirkte und dann aus beruflichen Gründen ausgeschieden war. Ihm wurde ein Reisegutschein für zwei Personen nach Oslo geschenkt.

Tina Schuster verabschiedete die ausgeschiedenen Mitglieder und würdigte ihr Engagement. Sie freute sich, dass sich sowohl Gaby Morgenstern als auch Karen Bracker nicht vollkommen „zur Ruhe setzen“ wollen, sondern auch künftig die Seniorenfahrten und die Klönnachmittage organisieren wollen.

