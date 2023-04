﻿FDP-Spitze: Cornelia Conrad und Werner Kloss

Mit Cornelia Conrad und Werner Kloss an der Spitze geht die FDP in Molfsee zur Kommunalwahl am 14. Mai an den Start. Die FDP spricht sich im Wahlprogramm gegen Steuererhöhungen aus.

Die FDP tritt zur Wahl in Molfsee mit (hintere Reihe von links) Jörn Prigge, Werner Kloss, Jan Schmidt-Tychsen, Malte Braack und (vordere Reihe von links) Gerd Schnibbe, Cornelia Conrad, Sylvia Haase-Bornhöft und Jan Philipp Kloss an.

Molfsee. Die Kommunalwahl ist für Sonntag, 14. Mai, terminiert und rückt mit großen Schritten näher. Auch die FDP hat eine Liste aufstellen können und will laut Aussage von Sprecherin Cornelia Conrad „mit einem durch alle Generationen hindurch aufgestellten Team hoch motiviert zur Kommunalwahl antreten“.

Zum Team der FDP gehören neben Conrad Jörn Prigge, Werner Kloss, Jan Schmidt-Tychsen, Malte Braack, Gerd Schnibbe, Sylvia Haase-Bornhöft, Jan Philipp Kloss sowie Charlotte Lentz und Lutz Gondermann.

FDP Molfsee: Kommunalwahl mit Spitzenduo Conrad/Kloss

Für Conrad eine erwähnenswerte Besonderheit: „Unter anderem konnten wir Dr. Malte Braack von der Unabhänigigen Wählergemeinschaft Molfsee für uns gewinnen.“ Derzeit verfügt die FDP in Molfsee über drei Sitze. Auf den Spitzenplätzen eins und zwei wurden Cornelia Conrad und Werner Kloss gesetzt, beide haben sich auch in den vergangenen Jahren in der Gemeindevertretung für die FDP engagiert.

Für die FDP steht fest: „Ziel unserer Politik ist die Weiterentwicklung einer lebenswerten, aktiven und modernen Gemeinde. Wir stehen für eine starke und zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik“, so der Tenor auf dem Flyer zur Kommunalwahl.

Dabei will man der Linie der vergangenen Jahre aber auch treu bleiben: „Eine Weiterentwicklung der Wohnbebauung ist nur mit Augenmaß möglich“, betont Conrad und diese Meinung hat die FDP auch bei der Entwicklung des B-Plan 27 im Bereich Catharinenberg vertreten: Die FDP stimmte bis zuletzt gegen die geplante Bebauung in dem Bereich, unter anderem gab es Kritik an der Anzahl der Wohneinheiten.

Damit soll auch die Lebensqualität in Molfsee gesichert werden, dazu gehört auch die Schaffung sicherer Radwege und die Förderung der ökologischen Belange.

Die Verwaltungsfusion der Ämter Molfsee und Flintbek zum 1. Juni des Jahres ist auch Thema im Wahlprogramm der FDP. „Molfsee stärken im neuen Amt, das ist eines unserer Kernthemen.“ Dabei soll sichergestellt werden, dass Verwaltungsleistungen bürgernah bleiben.

Aber auch eine verantwortungsvolle Haushalts- und Finanzpolitik, bei der Schulden vermieden werden, ist Wahlkampf-Thema und etwas Besonderes gibt es noch: „Die FDP setzt sich dafür ein, dass es keine Steuererhöhungen geben wird.“

FDP Molfsee will Freizeitmöglichkeiten entwickeln

Ob Sportverein, Freiwillige Feuerwehr, Volkshochschule oder andere Vereine, die sich in der Gemeinde für die Menschen engagieren – dort will sich die FDP für Unterstützung einsetzen. Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt sollen ebenfalls entwickelt werden.

Die Einbindung der älteren Bürger und Bürgerinnen in das aktive Gemeindeleben ist genauso Thema wie bedarfsgerechte Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Ganz wichtig für die Realschullehrerin Conrad in dem Zusammenhang auch: die zügige Umsetzung der offenen Ganztagsschule.

Die FDP will sich weiterhin für ein umfangreiches Angebot an Versorgungs-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in der Gemeinde Molfsee einsetzen.