﻿UKW will neue Sporthalle für Kronshagen im Ausschuss beantragen

In Kronshagen kann der TSVK mangels Hallenkapazitäten nicht mehr allen Sporttreibenden ein Angebot machen. Auch die Schule meldet Engpässe an. Die UKW hat das Thema jetzt auf die Tagesordnung gesetzt.

Kronshagen. Sowohl dem Gymnasium als auch den Sportvereinen fehlt in Kronshagen Raum, um Sport zu treiben. Die Verwaltung hatte bereits die Kosten für einen Neubau auf knapp 6,1 Millionen Euro geschätzt und die jährlichen Kosten auf rund 330 000 Euro taxiert. Die Wählergemeinschaft UKW sieht dringenden Handlungsbedarf und stellt im Sportausschuss am Dienstag, 15. November, um 19 Uhr im Rathaus Kronshagen zwei Alternativen vor, wie eine neue Halle kostengünstiger realisiert werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prekäre Situation beim Hallensport in Kronshagen

Aus Sicht von Schule und Sportverein ist die Hallensituation in Kronshagen prekär und das soll sich in den kommenden Jahren noch deutlich verschärfen. Um den Erfordernissen der Zukunft auch nur annähernd gerecht zu werden, sei der Bau einer zusätzlichen Sporthalle dringend erforderlich, schreibt Schulleiter Hajo Dose vom Gymnasium Kronshagen. Schon jetzt könne den Erfordernissen des Sportprofils der Oberstufe nur in kleinem Maße Rechnung getragen werden und auch nur deshalb, weil man die Halle der Gemeinschaftsschule mit in den Unterricht einbinden würde.

Mit der Umstellung auf G9, die 2026 abgeschlossen sein wird, rechnet der Schulleiter mit rund 1000 Schülern. Das werde die Situation weiter verschärfen. Um den regulären Sportunterricht zu gewährleisten, müssten kurz- bis mittelfristig die Hallennutzungszeiten der Schule ausgedehnt werden. Vereinssport werde dann in der Zeit bis 17 Uhr nicht mehr möglich sein, schreibt Dose.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

TSVK kann nicht allen Sportlern ein Angebot machen

Das lässt die Alarmglocken beim TSV Kronshagen schrillen. Schon jetzt seien die Flächen für Hallensportarten so eingeschränkt, dass man einer Vielzahl von interessierten Sportlern kein Sportangebot in notwendigem Maße ermöglichen könne, schreibt TSVK-Vorsitzender Peter Rinio. „Auch vereinsübergreifende Kooperationen und die Anmietung von Trainingsflächen in Kiel können keine entscheidende Abhilfe schaffen.“ Am Bau einer neuen Halle wolle man sich seitens des Sportvereins beteiligen, so Rinio. „Im Verein und seinen Sparten sehen wir das Potenzial für Eigenleistungen in Form von Sponsoring oder Crowdfunding. Zudem begünstigt ein potenzieller Mitgliederzuwachs eine mögliche Kostenbeteiligung des TSV Kronshagen.“

Hallen-Neubau mit Spenden, Kostendeckel oder als Leichtbau

Ein Angebot, auf das auch die UKW setzt. Um trotz der angespannten Haushaltslage der Gemeinde Kronshagen den Neubau einer Sporthalle zu ermöglichen, sollen die Kosten auf vier Millionen Euro gedeckelt und mit einem Sperrvermerk im Haushalt 2023 versehen werden. Der soll aufgehoben werden, wenn es durch Eigenleistung und Sponsorensuche gelingt, die Investitionskosten der Gemeinde auf vier Millionen Euro zu beschränken.

Alternativ stellt die UKW den Antrag, eine Dreifeld-Trainingshalle als Stahlbau zu realisieren. „Eine solche Bauweise ist deutlich günstiger“, erklärte Vorsitzende Jana Neiser, man habe die Kosten ermitteln lassen. „Für einen Stahlbau müssten wir rund 2,3 Millionen Euro investieren.“ Weitere 50000 Euro sollen 2023 für Planungsleistungen zur Verfügung gestellt werden und künftig die Sportvereine mit jährlich 50000 Euro an den Betriebskosten beteiligt werden.

Keine Wettkampfbedingungen nötig

Die Halle sei nötig, um allen Bürgern Zugang zu wetterunabhängigen Sportangeboten zu ermöglichen und die Bedarfe von Schulen und Sportvereinen zu decken. Sowohl der TSVK, als auch der Schulleiter des Gymnasiums haben signalisiert, dass die Halle nicht zwingend Wettkampfbedingungen erfüllen müsse, sondern als Ballsporthalle Platz für die flächenintensiven Sportarten bieten solle. Eine Leichtbauhalle mit Stahlkonstruktion unter Berücksichtigung energetischer Faktoren, um die Betriebskosten niedrig zu halten, sei vorstellbar, schreibt Dose in seiner Stellungnahme.