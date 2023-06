﻿Wie der sanierte A-Fußballplatz in Felde Sportler anlocken soll

Breitensport

Die Gemeinde Felde will für Breitensportler attraktiver werden. Dafür wurde jetzt der A-Sportplatz an der Raiffeisenstraße saniert. Was noch für die Sportanlagen geplant ist.

