Schwerer Unfall am Dienstagabend in Felm: Eine 22-Jährige, die mit dem E-Bike unterwegs war, wurde in Höhe des Ortsausgangs Richtung Osdorf bei der Kollision mit einem Auto durch die Luft geschleudert.

Am Dienstagabend, 23. August, erlitt eine Radfahrerin in Felm bei einem Unfall lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Felm. Lebensfährliche Verletzungen erlitt eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Felm am Dienstagabend, 23. August. Das teilte die Polizeidirektion Neumünster am Mittwochmorgen mit.

Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr die 22-Jährige Frau gegen 18.15 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Dorfstraße und wollte in Höhe des Ortsausgangs Richtung Osdorf die Fahrbahn kreuzen. Hierbei übersah sie nach Polizeiangaben einen herannahenden Pkw.

Radlerin mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Der Fahrer des Fahrzeugs konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und erfasste die Radfahrerin, die durch den Zusammenstoß mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde.

Die Frau erlitt bei dem Unfall in Felm lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde in ein Kieler Krankenhaus gebracht. Der 68-jährige Autofahrer blieb unverletzt, so die Polizei. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Dorfstraße in Felm war kurzzeitig gesperrt

Polizeibeamtinnen und Beamte aus Altenholz und Gettorf nahmen den Unfall auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel war ein Sachverständiger vor Ort, um den Unfallhergang zu klären. Die Dorfstraße in Felm (Kreisstraße 49) war kurzzeitig gesperrt.