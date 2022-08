﻿Ferienhof Lucht in Mühbrook﻿: Familie Moeckel kommt seit 30 Jahren﻿

Mühbrook. Urlaub auf dem Bauernhof ist für sie das einzig Wahre: Seit 1992 logieren Erika und Martin Moeckel auf dem Ferienhof Lucht in Mühbrook. In manchen Jahren war das Ehepaar aus Grävenwiesbach im Taunus sogar mehrmals zu Gast auf dem Bauernhof, der seit über 400 Jahren bewirtschaftet wird.

Den ersten und ausschlaggebenden Kontakt gab es im Jahr 1992: Martin Moeckels Schwester heiratete in Bordesholm, für die Hochzeitsparty suchte die hessische Familie inklusive Kindern eine Unterkunft – und wurde in Mühbrook fündig. Gerade ein Jahr zuvor hatten Joachim und Ilse Lucht ihren Ferienhof eröffnet, der heute fünf Wohnungen und mehrere Zimmer umfasst. Damals boten die heutigen Seniorchefs nur Zimmer mit Frühstück im alten Bauernhaus an. Erika Moeckel kann sich noch gut an die erste Begegnung mit dem Mühbrooker Landwirtspaar erinnern.

Für die Moeckels ist der Bauernhof in Mühbrook ein Paradies

„Die Gastgeber waren sehr zuvorkommend. Es gab ein üppiges Frühstück, alles war sauber und ordentlich. Wir fühlten uns gleich zu Hause“, erinnert sich die 61-jährige Urlauberin. Die Moeckels buchten daraufhin gleich den Sommerurlaub für das nächste Jahr, mit den drei Kindern konnten sie eine der neuen Ferienwohnungen beziehen. Der Nachwuchs wie die Eltern erlebten den Bauernhof wie ein Paradies – und mitgeholfen wurde auch.

Urlauber Martin Moeckel steuerte früher auch mal den Schlepper und half beim Strohmachen mit. © Quelle: Sven Tietgen

Während die Kinder auf dem Hof spielten, Kontakt zu Kaninchen und anderen Hoftieren aufnahmen und erste Freundschaften mit der Mühbrooker Dorfjugend entwickelten, engagierte sich Martin Moeckel bei der Verarbeitung von Heu und Stroh. „Es war einfach schön, den Trecker zu fahren und mitzuhelfen, es hat eine Menge Spaß gemacht“, erzählt der gelernte Kältetechniker. Er baute sogar einen Hühnerstall auf, das Richtfest feierten die Urlauber zusammen mit den Gastgebern.

Defekt am Auto: „Da waren wir gerettet“

Richtig warm ums Herz wird es bei Erika Moeckel, wenn sie an ein besonderes Erlebnis zurückdenkt. Vor Jahren befand sich die Familie bereits auf der Rückfahrt, als nach wenigen Kilometern ein Defekt den Wagen lahmlegte. Kurz darauf standen sie mit den Kindern wieder vor der Ferienhof-Tür. „Obwohl alles ausgebucht war, räumten die Luchts ein Kinderzimmer frei und holten noch Luftmatratzen raus, da waren wir gerettet.“

Aus den Gastgebern sind mittlerweile Freunde geworden: Mit Joachim und Ilse Lucht wie auch mit deren Sohn Detlef und Ehefrau Petra Lucht, die den Ferienhof im Jahr 2009 übernahmen, wird am Lagerfeuer oder bei Kaffee und Kuchen zusammengesessen. „Wir haben sogar schon Silberhochzeit zusammen gefeiert“, erklärt Erika Moeckel und strahlt. Mittlerweile machen auch die Kinder Urlaub auf dem mehrfach ausgezeichneten Bauernhof. Die Enkel sind auch oft dabei, wenn Martin und Erika Moeckel wieder „ihre“ Ferienwohnung beziehen.

Statt Hofarbeit ist bei Martin Moeckel jetzt Angeln angesagt. Oder einfach auf der Terrasse sitzen und entspannen. „Man kommt 600 Kilometer gefahren und legt erst mal schön die Beine hoch. Es fühlt sich einfach an wie ein zweites Zuhause“, erklärt der 66-Jährige und guckt verträumt auf die Mühbrooker Dorfbucht.