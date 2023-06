Zum 25. Mal findet in den Sommer- und Herbstferien der Ferienspaß in Eckernförde statt. Auf dem Programm stehen altbekannte Lieblingsveranstaltungen, aber auch einiges Neues ist dabei. Der Überblick.

Eckernförde. Wer hat Lust auf einen Ausflug in den Dschungel oder in die Stadtgärtnerei, auf ein Segelkurs oder möchte vielleicht löten lernen? Für Kinder in Eckernförde sorgt in diesem Sommer das Programm Ferienspaß für Unterhaltung. Vereine, Verbände, Einrichtungen und die Stadt Eckernförde bieten bereits zum 25. Mal ein gemeinsames Programm an. Insgesamt 31 Veranstalter sind in den Sommerferien mit 66 Angeboten am Start, in den Herbstferien sind es dann noch mal 30.