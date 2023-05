﻿Eckernförde: Yoga Open Air geht in die zweite Runde

Eckernförde. Namaste, Eckernförde! Nachdem im vergangenen Jahr auf Anhieb 1700 Menschen an den Eckernförder Südstrand gekommen waren, um gemeinsam Yoga zu praktizieren, stand für die Veranstalter schnell fest, dass sie das Open Air in diesem Jahr wiederholen wollen. Vom 8. bis 11. Juni können Yogis in vier Zelten und bei über 80 Workshops von Donnerstag bis Sonntag am Strand beim 2. Yoga Open Air zusammensein.

„Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter, leider können wir es nicht bestellen“, sagt Organisator Barak Oussidi von Nordic Yogaspirit. Bisher seien gut die Hälfte der Tickets verkauft. Er erwarte viele spontane Entscheidungen zur Teilnahme. „Die Workshops können aber auch bei Regen stattfinden“, bekräftigt Oussidi. Nicht nur schützen die Zelte vor Wind und Wetter, sie sind auch mit einem Holzboden ausgestattet.

Yoga Open Air in Eckernförde mit Workshops von Tai Chi bis Tanz

So sollte den verschiedenen Kursen und Workshops nichts im Weg stehen. Das Angebot ist vielfältig, reicht von Tai Chi über Klangreisen bis zu intuitivem Tanzen – und beinhaltet natürlich vor allem Yogastile. Beim Open Air sollen viele Yogalehrer eine Möglichkeit bekommen teilzunehmen und Workshops zu leiten. Größtenteils Lehrer von Nordic Yogaspirit.

„Wir sind kein Kommerzfestival, wir wollen zusammen Yoga genießen, hier ankommen, lachen und feiern“, beschreibt Oussidi das Open Air. Das Motto des Festivals lautet dementsprechend: „Wir erschaffen Räume, in denen sich Menschen in ihrer Liebe und Echtheit begegnen.“

Ouissidi will jetzt auch noch einmal in die Werbeoffensive gehen. Bisher blieb dafür wenig Zeit, er ist gerade erst von einer Yogareise in die Sahara zurückgekehrt.

Yoga Festival am Falckensteiner Strand in Kiel nicht vor 2024

„Ich freue mich sehr über die gute Zusammenarbeit in Eckernförde und bin dankbar, dass wir unser Festival hier veranstalten können“, bekräftigt Oussidi. Das Original-Festival am Falckensteiner Strand wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr wieder stattfinden können. Grund für den Umzug waren und sind die anstehenden Sanierungsarbeiten im Jugenddorf.

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag um 14 Uhr, die Anreise ist schon ab 10 Uhr möglich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernachten in Wohnwagen und Zelten in Strandnähe.

Zur kulinarischen Versorgung gibt es auf dem Festivalgelände einen Foodtruck, der für drei Mahlzeiten am Tag sorgt – ob vegan oder vegetarisch. Musiker sind eingeladen, ihre Instrumente mitzubringen, um abends gemeinsam am Lagerfeuer zu musizieren.

Tagestickets kosten für Donnerstag 42,39 Euro, für Freitag 47,57 Euro, für Sonnabend 52,74 Euro und für Sonntag 42,39 Euro. Wer das ganze Wochenende bleiben möchte, kann sich für 166,59 Euro ein 4-Tages-Ticket kaufen.

Dazu kommen die Kosten für die Übernachtung. Für alle drei Nächte kostet ein Zeltplatz 42,39 Euro pro Person, für Wohnmobile liegen die Kosten bei 52,74 Euro. Wer es gerne komfortabel hat, kann sich auch ein Luxuszelt mieten, das mit Betten, Bettwäsche, Licht, Steckdosen und Nachttischen ausgestattet ist. Alle weiteren Infos sowie die Buchungsformulare findet man im Internet unter www.nordic-yogaspirit.com/yoga-openair/.

KN