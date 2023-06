Feuer in Altstadtschule Rendsburg: Sportgeräte bei Brand in Turnhalle zerstört

Rendsburg. In der Sporthalle an der Altstadtschule in Rendsburg hat es am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr gebrannt. Bei dem Feuer in einem Geräteraum wurden verschiedene Sportgeräte wie Medizinbälle, Reck und Barren zerstört.

Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden, niemand sei verletzt worden. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich, teilt die Polizei mit. Warum das Feuer ausbrechen konnte, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.

KN